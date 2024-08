- Um destacado jogador da NHL morre inesperadamente aos 31 anos

Johnny Gaudreau, nascido em 1993 e falecido aos 31 anos, não está mais conosco. Sua equipe da NHL confirmou essa triste notícia. Como informado, "O Columbus Blue Jackets está chocado e profundamente triste com essa tragédia incompreensível". Segundo fontes americanas, Gaudreau e seu irmão mais novo, Matthew, perderam a vida em um acidente de trânsito perto de Salem, Nova Jersey. Eles estavam lá para o casamento de sua irmã.

Os irmãos estavam pedalando suas bicicletas quando foram atingidos por um carro por volta das 20h, como confirmado pela Polícia Estadual do Novo Jersey à revista americana "People". O incidente ocorreu quando o motorista, aparentemente sob influência de álcool, tentou ultrapassar outro veículo. O indivíduo foi preso por suposto homicídio doloso em via pública, mas a investigação continua.

Gaudreau era "um jogador de hóquei no gelo excepcional" e "marido dedicado"

O sete vezes All-Star da NHL, Gaudreau, segundo o comunicado do Columbus Blue Jackets, não era apenas um jogador de hóquei no gelo excepcional, mas principalmente um marido dedicado, pai, filho, irmão e amigo. O atleta falecido, conhecido como "Johnny Hockey", deixa para trás seus pais, esposa Meredith, e filhos Noa e Johnny.

A mensagem também menciona: "Johnny jogava o jogo com uma paixão inigualável, e isso era evidente para qualquer um que o assistisse no gelo. Ele trouxe uma paixão genuína pelo hóquei para todos os lugares onde jogou, desde a Boston College até o Calgary Flames e a Team USA até os Blue Jackets. Ele emocionou os fãs de uma forma que somente Johnny Hockey poderia."

