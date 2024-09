Um cruzeiro operado pela Carnival encontra-se em colisão frontal com um iceberg.

O incidente ocorreu a bordo do Carnival Spirit, não causando nenhum dano aos passageiros nem danos significativos ao navio. Isso foi afirmado por um representante da Carnival Cruise Line, que caracterizou o ocorrido como o navio batendo em um fragmento inesperado de gelo à deriva.

O Carnival Spirit estava navegando no fiorde Tracy Arm, no Alasca, uma via navegável renomada por sua paisagem impressionante e gelo à deriva.

Imagens do evento surgiram nas redes sociais pouco depois, com vários passageiros gravando a colisão do navio com o iceberg.

@cass_goskie marcou o momento em que o Carnival Spirit bateu em um iceberg em 9/5/24, mas não foi necessário nenhum procedimento que exigisse uma resposta de emergência. A ação rápida da tripulação em inspecionar os danos e assegurar a segurança de todos os passageiros foi elogiável. #greenscreenvideo#alaskacruise#carnivalcruise#iceberg#fyp#icebergincident#cruiseaccident#titanic#carnivalspirit♬ original sound - Cassandra GoskieCassandra Goskie postou um vídeo no TikTok com uma voz declarando: "Se afundarmos, valeu a pena; é um momento Titanic," segundos antes do impacto com o bloco de gelo.

Enquanto isso, o passageiro Saurabh Singhal descreveu a parada prolongada do navio para avaliar os danos em uma publicação no Facebook.

"Inspeção revelou nenhum dano à quilha do navio, e o navio continuou sua jornada pelo Alasca, sem ser afetado pelo incidente," informou o porta-voz da Carnival à CNN Travel.

O Carnival Spirit concluiu sua viagem de sete dias pelo Alasca sem interrupções na terça-feira, retornando a Seattle, Washington. Em seguida, o navio embarcou em outra viagem de 14 dias pelo Alasca.

Em 2022, o navio Norwegian Sun da Norwegian Cruise Line sofreu danos semelhantes quando bateu em um iceberg enquanto navegava no Alasca. Felizmente, não houve feridos.

O Alasca tem visto crescentes preocupações dos moradores quanto às vias navegáveis excessivamente lotadas nos últimos anos.

As vias navegáveis do Alasca são notórias por suas condições de navegação desafiadoras, com o capitão John Herring, um piloto marítimo no sudeste do Alasca, observando que "o gelo é sólido e pode danificar a quilha ou as hélices do navio." Além disso, ventos fortes e correntes tornam a navegação por águas geladas ainda mais complicada.

No entanto, como Chris Gray Faust, especialista em cruzeiros e editor executivo do Cruise Critic, explicou, "os navios de cruzeiro modernos são especificamente construídos para navegar em vários tipos de água, e aqueles projetados para o Alasca podem suportar águas geladas. Os capitães experientes familiarizados com o terreno asseguram a segurança dessas viagens." É raro encontrar qualquer complicação relacionada à navegação em águas geladas.

Apesar das condições de navegação desafiadoras nas águas geladas do Alasca, o Carnival Spirit continuou sua paixão pela exploração, com itinerários de viagem regulares incluindo viagens pelo Alasca.

Ao saber do incidente, muitos entusiastas de cruzeiros expressaram seu interesse em embarcar em uma futura viagem pelo Alasca a bordo do Carnival Spirit, mostrando sua confiança inabalável na capacidade do navio de navegar em águas geladas com segurança.

