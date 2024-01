Um carrinho de bebé autónomo de 3.300 dólares está no CES deste ano. Os pais estão preparados?

A Gluxkind, uma empresa canadiana de equipamentos para bebés, apresentou o seu Ella AI Powered Smart Stroller no CES deste ano, a feira de eletrónica de consumo em Las Vegas que oferece algumas das novas tecnologias mais avançadas - e fora do comum.

O carrinho de passeio inteligente oferece grande parte da mesma tecnologia vista em carros autónomos e robôs de entrega, incluindo um sistema de motor duplo para caminhadas em subidas e assistência automática de travagem em descidas. Tal como um Tesla com "Autopilot", a tecnologia de bordo do carrinho de bebé da Gluxkind tem sensores que detectam objectos à sua volta - mas destina-se a servir como um "par extra de olhos e um par extra de mãos", de acordo com o sítio Web da empresa - e não como substituto de um prestador de cuidados.

O carrinho de bebé Ella é capaz de se conduzir sozinho para passear sem mãos - mas apenas quando a criança não está lá dentro. Utiliza câmaras para monitorizar o ambiente circundante e navegar nos passeios.

Para os pais que estão provavelmente e compreensivelmente nervosos por colocarem o seu bebé num carrinho com vontade própria, Gluxkind disponibilizou um vídeo no YouTube com alguns casos de utilização. Um pai que desce uma colina com um carrinho de bebé corre para salvar o brinquedo de uma criança que caiu e está a rolar. O carrinho trava sozinho.

Noutra demonstração, uma criança está cansada de estar sentada no carrinho e quer ser transportada. O Ella passeia-se sozinho enquanto o pai carrega a criança.

A tecnologia de condução autónoma ainda não está totalmente comprovada e certamente não está pronta para o horário nobre. Embora as empresas que implementaram a tecnologia nos automóveis afirmem que esta acrescenta um elemento de segurança quando utilizada corretamente e o condutor está atento, colocar as crianças ao cuidado da IA pode não ser para todos.

A Gluxkind, fundada em 2020, também colocou características adicionais específicas do carrinho de bebé no Ella, incluindo o "Automatic Rock-My-Baby" e uma máquina de ruído branco integrada para acalmar as crianças adormecidas. O sistema completo está equipado com uma cadeira auto, um berço para bebé e uma cadeira para criança.

"O desenvolvimento foi impulsionado pela nossa própria experiência como novos pais", escreveu Anne Hunger, CPO e co-fundadora da Gluxkind, num comunicado de imprensa de novembro. "Colocamos muito trabalho duro neste produto e estamos ansiosos para colocá-lo nas mãos de mais clientes em 2023."

Por US $ 3.300, os pais podem entrar na lista de pré-encomendas do Ella de 30 libras, um dos produtos de tecnologia de consumo nomeado como homenageado do Innovation Awards no show 2023 CES. As entregas do carrinho estão previstas para começar em abril de 2023, de acordo com o site da empresa.

