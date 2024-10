Um ataque letal interrompe a inauguração dos brackets para a competição da Semana do Urso Gordo de 2024

Agora é uma tradição anual, iniciando ao meio-dia ET na quarta-feira, a votação pública para o renomado Concurso do Urso Gordo está prestes a começar. Este ano marca o 10º aniversário do concurso, servindo como um lembrete brutal do mundo natural selvagem na região do Alasca de Katmai.

O público é convidado a participar do processo de votação online, que se estende até 8 de outubro. O vencedor será declarado naquela mesma noite. A primeira disputa apresenta o Urso 519, uma fêmea subadulta caracterizada por sua pelagem castanha desgrenhada, orelhas eretas e membros magros, contra o 909 Jr., uma fêmea quase de 4 anos de idade, reconhecida por suas orelhas amplamente separadas.

De acordo com o site de Katmai, um número impressionante de 1,4 milhão de votos foi lançado para os ursos de mais de 100 países durante o concurso de 2023. Este título cobiçado foi para uma mãe urso protetora chamada 128 Grazing.

Entendendo o Concurso

Se você já participou de um pool de apostas do torneio da NCAA, ficará familiarizado com a competição do concurso no estilo de um bracket.

Empregando um sistema de eliminação única, os ursos participam de disputas cara a cara diárias. O urso que recebe o maior número de votos on-line avança para a próxima rodada.

Pronto para lançar seu voto para seu urso gordo favorito? Navegue até fatbearweek.org para mostrar seu apoio.

Um mini-concurso para o Urso Gordo Júnior já ocorreu, com o Urso 909 Jr. saindo vitorioso.

O Ataque em Katmai

Todos os anos, ursos se reúnem nas quedas de Brooks e no rio Brooks para se banquetear com salmão e engordar antes de sua longa e exaustiva hibernação de inverno. Os espectadores podem assistir a essas expedições de pesca ao vivo nas câmeras do Explore.org. Isso pode ser particularmente cativante.

No entanto, os espectadores na segunda-feira foram tratados com mais do que esperavam quando o Urso No. 469, um macho, atacou, matou e, eventualmente, despachou o Urso No. 402, uma fêmea do mesmo tamanho, no rio Brooks.

Este evento sombrio levou ao adiamento do lançamento dos brackets por um dia enquanto os administradores do parque e do concurso reorganizavam.

O Serviço de Parques Nacionais e Explore.Org compartilharam uma versão alterada do footage, acompanhada de comentários, no YouTube.

Em seus comentários, os especialistas não tinham certeza da motivação por trás do ataque, rotulando-o como incomum. O Urso 402 é mostrado lutando para escapar do urso macho predador, mas no final não consegue fazer isso. Os especialistas especularam que ela provavelmente morreu afogada.

"Amamos os ursos", disse Mike Fitz, naturalista residente do Explore.org, nos comentários. "Mas, mais uma vez, serve como um lembrete assustador de quão poderosos e intimidadores esses animais realmente são. 402 é um urso adorado por todos nós, e devo confessar que tenho dificuldade em encontrar as palavras certas ... é uma visão difícil de testemunhar."

Banimento Temporário da Pesca

Há alguns incidentes desafiadores de interação humana com urso recentemente na região do rio Brooks.

A equipe do Serviço de Parques Nacionais observou quatro casos entre 18 de setembro e 29 de setembro em que ursos foram fornecidos com peixes por pescadores, de acordo com uma declaração separada do NPS.

Isso resultou no fechamento temporário do corredor do rio Brooks para todos os pescadores, exceto os usuários de subsistência, abaixo das quedas de Brooks até 31 de outubro, a menos que o superintendente do parque levante a restrição antes.

Ursos que aceitam comida de pessoas podem perder seu medo de humanos, aumentando o risco para uma situação potencialmente perigosa para ambas as partes, notou o NPS.

Após o anúncio do Concurso do Urso Gordo, muitas pessoas de todo o mundo demonstraram interesse em lançar seus votos para seus ursos favoritos. Durante o concurso de 2023, foram recebidos mais de 1,4 milhão de votos de mais de 100 países. (contém: viagens, notícias)

O período de votação pública para o renomado Concurso do Urso Gordo se estende até 8 de outubro, permitindo que as pessoas participem deste evento anual do conforto de suas casas. (contém: viagens, notícias)

Leia também: