Udo Jürgens não tinha ambição de se tornar uma estrela pop renomada.

Durante toda a sua carreira musical, as canções de Udo Jürgens foram frequentemente rotuladas como Schlager. No entanto, o seu vasto catálogo de sucessos desmentia essa classificação, exibindo uma ampla gama de estilos musicais. Apenas podemos imaginar que território musical adicional ele teria explorado se ainda estivesse conosco hoje, celebrando seu 90º aniversário.

As inclinações musicais de Jürgens transcendiam o domínio da simples entretenimento. Ao longo das décadas, ele moldou a indústria musical de língua alemã, tecendo questões políticas contemporâneas e tendências musicais populares em suas canções de sucesso. John e Jenny Jürgens, seus filhos, atestam isso. 30 de setembro teria sido seu 90º aniversário.

"Ele não queria ser ultrapassado ou antiquado", diz John Jürgens, aos 60 anos. "O pai nos apresentou a música mais progressiva - bandas de rock e o mais selvagem", lembra com carinho. Sua irmã mais nova, Jenny, ecoa esse sentimento, acrescentando: "Todos nós éramos muito desinibidos".

Jürgens nasceu como Jürgen Udo Bockelmann em Klagenfurt, Áustria. Ele faleceu em sua cidade adotiva suíça em dezembro de 2014. Sua legado inclui mais de 1000 canções compostas, numerosos sucessos e mais de 100 milhões de álbuns vendidos.

Single de Estreia em 1956

Seu single de estreia, "Es waren weiße Chrysanthemen" de 1956, permaneceu firmemente dentro do gênero Schlager. No entanto, no final dos anos 60, Jürgens alcançou independência como compositor com sucessos como "Siebzehn Jahr, blondes Haar" e, no Festival Eurovisão da Canção, "Merci Chérie".

"Ele sempre ansiava por se diferenciar ainda mais da imagem do cantor de Schlager", diz Jenny Jürgens. O rótulo muitas vezes o incomodava.

Em comemoração ao seu 90º aniversário, um álbum de compilação intitulado "Udo 90" será lançado, apresentando canções que sugerem influências contemporâneas. "Immer wieder geht die Sonne auf" (1967) tem uma semelhança notável com o som popular dos Beach Boys, enquanto "Deine Einsamkeit" (1970) ecoa os tons de um álbum recentemente lançado de Simon e Garfunkel.

Experimento Pop que Não Deu Certo

No entanto, a ousadia musical do cantor tinha seus limites. Em 1981, Jürgens produziu o álbum em inglês "Leave A Little Love" nos Estados Unidos, buscando agradar ao público pop. Seus filhos acharam isso interessante. "Mas não deu certo como planejado", compartilha Jenny Jürgens sobre a recepção decepcionante do álbum.

A composição de Jürgens ia além de letras superficiais de Schlager. Em "Lieb Vaterland", ele abordou questões sociais, incluindo a situação dos desfavorecidos. Ele abordou subtlemente a poluição ambiental, assassinatos políticos, alcoolismo e migração em outras canções através de humor ou sentimentalismo.

"O pai tinha um dom para abordar delicadamente assuntos sensíveis em sua música leve, muitas vezes com um piscar de olho", diz Jenny Jürgens.

Controvérsia de "Aber bitte mit Sahne"

A música de Jürgens foi marcada por críticas e autodepreciação, notavelmente quando se tratava de sua imagem como mulherengo. "Ele sabia exatamente quem era e seu lema inabalável era seguir em frente", diz Jenny Jürgens, optando por não mergulhar nos relacionamentos de seu pai com mulheres.

Os irmãos parecem indiferentes à controvérsia em torno do clássico de Jürgens "Mas por favor, com creme". No ano passado, a palavra "Mohrenkopf" na letra foi substituída por "Schokokuss" para o "Giovanni Zarrella Show" na ZDF, o que gerou críticas nos comentários online.

"Eu acho que você pode mudá-lo", diz John Jürgens. "Eu não vejo o que é toda a comoção - não é uma obra-prima, apenas um texto satírico de Eckart Hachfeld". Jenny Jürgens teria preferido preservar o texto original, mas concorda com o irmão de que o termo "Mohrenkopf" agora é considerado inadequado.

Udo Jürgens Vive Pós-Mortem

Em vez de remexer em controvérsias, os irmãos preferem discutir a canção de Jürgens redescoberta e recentemente publicada "Als ich fortging". "É uma balada incrível", diz John Jürgens sobre a canção, que recebeu mais de 300.000 cliques no YouTube em poucos dias devido à sua transformação digital.

A canção havia estado adormecida como uma demo em um arquivo por décadas. A voz de Udo Jürgens foi então extraída da gravação antiga usando inteligência artificial e a faixa recebeu nova acompanhamento instrumental.

Jürgens continua a cativar audiências mesmo após a morte, como evidenciado pela turnê "Da Capo Udo Jürgens" que começa em novembro. Nesses shows, gravações ao vivo de Jürgens são projetadas em uma parede de LED e executadas enquanto uma banda ao vivo fornece o acompanhamento musical. John Jürgens não deseja ver seu pai como um avatar digital no palco no futuro, mesmo na forma de hologramas, como a banda cult Abba atualmente é. "Acho isso assustador", admite.

