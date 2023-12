Turista passeia de ciclomotor em Pompeia

Na quarta-feira, um turista foi apanhado a conduzir um ciclomotor no sítio de Pompeia, na Campânia. Foi imediatamente detido pela segurança do sítio e pela polícia.

O turista - de 33 anos e de nacionalidade australiana - entrou ilegalmente no sítio através da entrada de serviço, Porta Vesuvio, pegando carona em carros legítimos que estavam a entrar, explicou o parque arqueológico num comunicado.

Foi detido pelo pessoal de segurança alguns minutos mais tarde, que o reteve até à chegada da polícia.

Pensa-se que terá percorrido cerca de um quilómetro antes de ser apanhado. O turista alegou não saber que o mundialmente famoso parque arqueológico estava interdito.

O parque afirmou num comunicado que o turista não tinha acedido ou danificado qualquer parte da cidade antiga.

"O percurso efectuado é uma estrada de terra batida fora das muralhas da cidade antiga, utilizada por veículos do parque para trabalhos de escavação.

"É seguro, restaurado e não está acessível ao público. Por isso, em nenhum momento houve qualquer perigo para os visitantes ou para o património arqueológico".

Sublinharam que o episódio durou apenas "alguns minutos graças ao trabalho eficiente dos guardas de segurança e das câmaras de vigilância".

Em junho, dois turistas americanos foram multados em 400 euros cada um, depois de terem causado 25 000 euros de danos ao andarem - e depois atirarem - as suas trotinetes electrónicas pela Escadaria de Espanha.

Pompeia é um dos sítios mais importantes e frágeis do mundo antigo. Congelado no tempo por uma erupção vulcânica em 79 d.C., continua a surpreender com novas escavações.

Imagem principal: Parco Archeologico di Pompei

Fonte: edition.cnn.com