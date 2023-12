Turbulência "anormal" leva 11 passageiros de um avião ao hospital quando regressavam de um cruzeiro de Natal

Mas as férias idílicas transformaram-se numa espécie de pesadelo para os 225 passageiros britânicos do cruzeiro Fly-Cruise das Caraíbas da P&O Cruises, depois de o voo fretado de regresso ter sofrido uma turbulência "anormal", levando alguns passageiros ao hospital e atrasando o regresso de todos a casa para depois do Natal.

Os passageiros tinham reservado cruzeiros de uma ou duas semanas no luxuoso navio Arvia. Com nada menos do que quatro piscinas e 30 bares e restaurantes a bordo, estava prevista uma viagem de sonho pelos principais destinos das Caraíbas, incluindo Antígua, Santa Lúcia e a República Dominicana.

O cruzeiro correu como planeado. Mas chegar a casa a tempo do Natal foi uma história diferente.

Os passageiros embarcaram num avião fretado, organizado pela companhia de cruzeiros, para os levar de Barbados para Manchester no dia 23 de dezembro, mas pouco depois da descolagem o avião teve o pesadelo de qualquer aviador: turbulência no ar, que é impossível de prever. A turbulência ocorreu duas horas e meia depois do início do voo, quando o Airbus 300-200, operado pela Maleth Aero, estava a voar a 38.000 pés.

O avião foi desviado para o aeroporto LF Wade nas Bermudas, onde 11 passageiros foram levados para o hospital. Um porta-voz da P&O Cruises confirmou que todos tiveram alta no mesmo dia. Nenhum dos 13 tripulantes ficou ferido.

Natal na praia

Mas a sua missão de regressar a casa para o Natal continuou a ser frustrada, uma vez que o voo não podia ser operado novamente até 26 de dezembro. Em vez disso, os passageiros foram alojados em hotéis nas Bermudas, a expensas da companhia de cruzeiros.

O voo de repatriamento deveria ter descolado na terça-feira à tarde, chegando ao Reino Unido na manhã de quarta-feira, 27 de dezembro.

Um porta-voz do governo das Bermudas disse num comunicado divulgado ao canal local Bernews que todos os ferimentos eram ligeiros.

Acrescentaram: "Aproximadamente às 12h50, o voo 1975 da Maleth Aero, em rota de Barbados para Manchester, sofreu uma forte turbulência, necessitando de uma aterragem de emergência no Aeroporto Internacional LF Wade.

"A aeronave executou uma aterragem controlada na ilha.

"Os técnicos de emergência médica do Serviço de Bombeiros e Salvamento das Bermudas [BFRS] receberam o avião para efetuar as primeiras avaliações dos passageiros e prestar cuidados pré-hospitalares.

"Como medida de precaução, o avião permanecerá imobilizado até à conclusão de uma inspeção exaustiva que garanta a segurança e a integridade da aeronave."

O ministro interino da Segurança Nacional das Bermudas, Owen Darrell, acrescentou numa declaração: "Estamos extremamente gratos pela resposta rápida de todo o pessoal dos serviços de emergência que garantiu a segurança dos passageiros e da tripulação".

Um porta-voz da P&O Cruises disse à CNN num comunicado: "Na sequência de uma turbulência (inesperada), um voo de Barbados para Manchester foi desviado para as Bermudas no domingo de manhã.

"Tendo explorado todas as opções de voo e devido aos horários de funcionamento do aeroporto, os passageiros foram colocados em hotéis nas Bermudas. O voo de regresso partirá agora às 16h00 de hoje [terça-feira].

"Lamentamos muito esta perturbação na viagem após as férias e trabalhámos 24 horas por dia com a companhia aérea e os hotéis para cuidar dos hóspedes e garantir que regressam a casa o mais rapidamente possível."

Acrescentaram que os passageiros receberam sete mensagens de texto e cinco cartas que os mantiveram actualizados durante os três dias em que estiveram nas Bermudas.

Fonte: edition.cnn.com