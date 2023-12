'True Lies' apimenta um casamento através do trabalho de espião numa versão em série do filme

Adaptada do filme de James Cameronque junta Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis, a série começa com Helen (Ginger Gonzaga, recentemente vista em "She-Hulk") a queixar-se de que o seu marido Harry Tasker (Steve Howey) é um pouco aborrecido. Apesar de ele ser um pouco atraente para um vendedor de computadores, Helen queixa-se de que a sua "ideia de diversão e aventura é encomendar café do Havai".

Harry, no entanto, escondeu durante anos o facto de trabalhar para o Sector Omega, uma organização governamental super-secreta, realizando missões elaboradas (agora com uma equipa a apoiá-lo) quando supostamente está em viagens de negócios.

No entanto, o malabarismo tornou-se um pouco mais difícil ultimamente - "Tu és o génio que decidiu casar e ter uma família", lembra-lhe Gib (Omar Miller), o parceiro de Harry - levando-o a trazer impulsivamente Helen numa missão de última hora a Paris. O seu estratagema de longa data acaba por ser exposto, o que significa que Helen faz agora parte das coisas, obrigando os dois a tentar gerir uma mistura de espionagem e felicidade doméstica.

Traduzido para o pequeno ecrã pelo argumentista-produtor Matt Nix (cuja série "Burn Notice" possuía praticamente o mesmo tom), "True Lies" transforma essencialmente os filhos adolescentes dos Taskers nas partes que estão agora a ser enganadas pelo trabalho clandestino dos pais. Embora isso pareça ser um território potencialmente fértil, em vez de explorar a cegueira das crianças - fazendo delas, e não de Helen, as marcas a serem enganadas - o lote inicial de episódios como que as ignora, uma via que talvez se apresente mais tarde.

A atenção centra-se, assim, na adaptação de Helen à sua nova e perigosa realidade, bem como na forma como as maquinações de capa e espada apimentam o seu casamento, que foi onde o filme terminou.

Tal como foi construído, trata-se de uma proposta que não é bem sucedida. É engraçado, por exemplo, quando Harry tem de explicar a sua história com uma sedutora mulher fatal, e mais entediante quando Helen passa por um treino enquanto o marido está sempre a assegurar-lhe (nem sempre de forma convincente) que "está a ir muito bem".

O mesmo acontece com a ação global, que obviamente não se aproxima das ambições de um filme de grande orçamento, mas que por vezes parece um pouco genérica.

A televisão tem um longo historial de programas de espionagem e/ou de detectives com marido e mulher, o que pode explicar porque é que "True Lies" parece um regresso a uma era diferente. O resultado é um programa geralmente divertido, mas que, para além do valor do reconhecimento do nome (a resposta à segunda pergunta acima), não justifica completamente o investimento numa versão em série.

"True Lies" tem o potencial de cumprir essa missão fundamental, mas ainda tem um caminho a percorrer antes de justificar a sua existência. E isso não é mentira.

"True Lies" estreia a 1 de março, às 22h00, na CBS.

Fonte: edition.cnn.com