Três sítios "em perigo" acrescentados à lista do Património Mundial da UNESCO

O centro histórico da cidade portuária ucraniana de Odesa foi inscrito na lista do Património Mundial da UNESCO, bem como na lista dos sítios "em perigo", na quarta-feira, juntamente com a Feira Internacional de Trípoli de Rachid Karami, no Líbano, e os marcos do antigo reino de Saba, no Iémen.