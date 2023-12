Três passageiros norte-americanos impedidos de levar armas carregadas para voos festivos

Mas três viajantes norte-americanos tentaram trazer algo mais para o outro lado do país para a época de paz: armas carregadas.

Os três foram apanhados por agentes da TSA durante o movimentado período de férias, em incidentes separados na Costa Leste.

Em 22 de dezembro, um homem da Florida foi detido no Aeroporto Internacional de Harrisburg, na Pensilvânia, depois de os funcionários da TSA terem detectado na sua bagagem uma pistola de calibre .380, carregada com nada menos que sete balas.

"O viajante alegou que se tinha esquecido de que trazia consigo a arma carregada", declarou a TSA num comunicado.

Depois, na véspera de Natal, uma mulher de Maryland foi detida no Aeroporto Nacional Ronald Reagan Washington, em Washington, depois de os funcionários da TSA terem reparado numa pistola de 9 mm carregada com seis balas na sua bagagem de mão.

A arma - com painéis cor-de-rosa - foi a 39ª detectada no aeroporto em 2023. Este é o número mais elevado alguma vez detectado no Reagan - o recorde anterior era de 30 num ano, em 2021.

A arma foi detectada pela máquina de raios-X no posto de controle de segurança, disse a TSA em um comunicado, acrescentando: "A Polícia da Autoridade Metropolitana dos Aeroportos de Washington confiscou a arma e citou o indivíduo sob a acusação de posse de armas".

A mulher enfrenta agora uma multa de até 15.000 dólares.

Depois, no próprio Natal, um passageiro do sexo masculino foi apanhado com uma pistola de calibre .380, carregada com seis balas, na sua bagagem de mão no Aeroporto Internacional de Pittsburgh. Foi a 44ª arma confiscada no aeroporto em 2023.

"É absolutamente imperdoável trazer uma arma de fogo para um posto de controlo de segurança", afirmou Karen Keys-Turner, directora de segurança federal da TSA para o aeroporto, num comunicado.

"Os proprietários de armas responsáveis não levam as suas armas para um posto de controlo porque conhecem a forma correcta de embalar uma arma de fogo para um voo. Este indivíduo introduziu de forma descuidada um risco desnecessário no ambiente aeroportuário e, como resultado, terá de enfrentar uma pesada sanção financeira federal que lhe custará provavelmente milhares de dólares".

Os três incidentes fazem parte de uma tendência mais ampla de um número crescente de pessoas que tentam levar armas para os aviões, disse a TSA em um comunicado.

No terceiro trimestre de 2023, os agentes da TSA detectaram 1.820 armas de fogo nos pontos de controlo dos aeroportos - uma média de quase 20 por dia, com a esmagadora maioria (94%) carregada.

O número de armas ilícitas encontradas em 2023 parece destinado a ultrapassar o recorde do ano passado de 6 542 em todo o país. Este ano, só nos primeiros nove meses do ano, foram interceptadas mais de 5 000 armas.

"Trazer uma arma para o posto de controlo de segurança do aeroporto não é maneira de entrar no feriado", disse John Busch, diretor de segurança federal da TSA no Aeroporto Reagan, numa declaração sobre a transgressão da mulher.

"Há malandrices e malandrices nesta altura do ano e a melhor forma de transportar a sua arma de fogo é certificar-se de que está descarregada, fechada num estojo rígido e declarada no balcão de check-in da companhia aérea.

"A forma mais marota é levá-la para um posto de controlo. É provável que [esses viajantes] recebam uma multa civil federal de milhares de dólares. Os proprietários de armas responsáveis sabem sempre onde estão as suas armas e sabem que não as devem levar para um posto de controlo no aeroporto".

Este ano, os viajantes tentaram trazer todo o tipo de artigos ilícitos para os aviões, incluindo uma jiboia na Florida e um gato vivo no aeroporto de Norfolk. Depois de uma série de animais terem sido descobertos pela TSA, os donos de animais de estimação tiveram de ser lembrados para não passarem os seus amigos peludos (e escamosos) pela máquina de raios X em setembro.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com