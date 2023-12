Travis Kelce revela o doce presente de Natal que o irmão de Taylor Swift, Austin, lhe deu

Austin é irmão de Taylor Swift e acompanhou a sua irmã superstar no dia de Natal, no início desta semana, vestido de Pai Natal para um jogo de futebol em que o namorado da cantora de "Karma", Kelce, jogou.

Num episódio especial de sexta-feira do podcast de Kelce e do seu irmão Jason , "New Heights with Jason and Travis Kelce", Travis disse que Austin "fez-me sentir como uma criança porque a prenda que me deu foi diretamente tirada do saco".

"Estava no saco do Pai Natal, uau, [ele] tirou-o para fora e entregou-me um VHS do meu filme de futebol favorito de todos os tempos", acrescentou Kelce. "O Pai Natal arrasa.

E qual foi o presente do Papai Noel não tão secreto?

Uma cópia em VHS de "Little Giants", um filme de 1994 sobre dois irmãos rivais em equipas de futebol juvenil.

É um dos favoritos de Kelce, que jogou contra seu irmão Jason e seu Philadelphia Eagles no Super Bowl no início deste ano.

No podcast de sexta-feira, os irmãos futebolistas foram acompanhados pela esposa de Jason, Kylie, que disse que a sua escolha para a pessoa que "levou o seu jogo a novos patamares de férias" foi Austin Swift, de 31 anos, quando se vestiu de Pai Natal.

"Foi um compromisso total", disse Travis Kelce sobre o fato. "E ele arrasou."

