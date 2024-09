Travis Kelce pretende entregar alegria na cena de Hollywood, com sua ambição de alcançar isso.

"Tudo bem, vamos fazer isso", ele diz no promo, mas não foi tão simples quanto isso, como Aaron Eanes, seu empresário, revelou recentemente à CNN.

"As pessoas não viam os tight ends como 'talentosos' naquela época, então foi mais como 'se você quer estar no mundo do entretenimento, você meio que precisa fazer algo inesperado, mas também algo que lhe dê uma chance de aprender'", Eanes lembrou ter dito a Kelce.

Agora sabemos que Kelce não encontrou um parceiro romântico de longo prazo, mas ele ganhou a experiência necessária para começar a entrar em Hollywood.

Eanes e seu irmão gêmeo Andre, que também gere Kelce, conhecem o três vezes campeão do Super Bowl desde que ele era estudante na Universidade de Cincinnati e ajudaram a transformar a carreira comercial e os objetivos de Hollywood de Kelce, desde a televisão de realidade até à realidade verdadeira. Embora sempre tenha sido um objetivo ambicioso, Eanes disse que é fácil torcer por Kelce, que não mudou muito desde os primeiros dias da parceria deles.

"Ele ainda é o mesmo cara despreocupado que só gosta da vida... Ele é muito enraizado em quem é", disse Eanes.

Faz quase oito anos desde que Kelce apareceu na E!, mas Eanes disse que o astro do futebol finalmente está em um lugar onde suas ambições hollywoodianas são guiadas por seus interesses inatos.

"Travis fará o que Travis quiser fazer", disse Eanes, rindo.

À medida que Kelce continua a solidificar sua posição como uma das estrelas mais faladas da NFL, seus agentes trabalham duro para colocá-lo em uma posição de sucesso em Hollywood na temporada de folga - e seu futuro após o futebol, sempre que isso acontecer.

"Temos muitas outras oportunidades que o mantêm animado. Então acho que, no final das contas, sempre que ele decidir parar de jogar, ainda estará bastante ocupado se quiser", disse Eanes.

Enquanto isso, aqui está o que Eanes está dizendo sobre onde Kelce esteve, no que ele está agora e para onde ele está indo em Hollywood.

‘Moonbase 8’ (2020)

Depois de "Catching Kelce", Kelce não assumiu nenhum trabalho fora do campo de futebol até 2020.

De acordo com Eanes, eles queriam fazer uma pausa para recalibrar.

"Queríamos esperar por um projeto que estivesse mais em linha com o que ele gostaria de fazer, que era comédia e comédia roteirizada", disse Eanes.

Então veio "Moonbase 8", uma comédia espacial da Showtime e A24 que estrelou Tim Heidecker, Fred Armisen e John C. Reilly. A participação de Kelce no episódio piloto foi breve, já que seu personagem - uma versão satírica de si mesmo - foi morto pela metade do episódio.

No entanto, foi uma experiência valiosa para Kelce.

"Poder trabalhar com Armisen, Heidecker e Rielly e aprender com eles no set deu-lhe outra ideia do que seria necessário para estar no negócio", disse Eanes.

‘New Heights’ podcast (2022)

Kelce tem co-apresentado o podcast "New Heights with Jason and Travis Kelce" com seu irmão, o ex-jogador dos Philadelphia Eagles Jason Kelce, desde 2022. Agora em sua terceira temporada, os irmãos recentemente assinaram um acordo de vários milhões de dólares para levar o podcast para a Wondery da Amazon, um acordo que Eanes ajudou a intermediar.

"Queremos ter certeza de que somos bons parceiros. Queremos ter certeza de que estamos fazendo um bom trabalho ao entregar valor à Wondery e depois crescer essa propriedade", disse Eanes.

Entregar valor é tão importante para Kelce quanto entregar autenticidade, o que é fácil quando você co-apresenta um show com seu irmão.

O podcast, disse Eanes, "o permitiu estar mais perto do seu irmão do que nunca".

‘Saturday Night Live’ (2023 e 2024)

Apenas um mês após o Kansas City Chiefs vencer o Super Bowl no ano passado, Kelce subiu ao palco do Studio 8H para fazer sua estreia como apresentador em "Saturday Night Live".

Foi um momento emocionante para Kelce, que disse durante sua apresentação que cresceu assistindo ao programa de comédia esboçada de longa data com sua mãe, Donna Kelce.

"E estar aqui neste palco, uau... Muito surreal", disse Kelce, ficando emocionado.

O sonho de Kelce de apresentar "SNL" volta ao seu amor pela comédia, de acordo com Eanes.

"Ele é um grande fã de comédia, é um grande fã de filmes. Ele é um grande fã de apenas entretenimento e trazer alegria às pessoas. Então, seja quando você o vê jogar no campo, ou se você o vê no 'SNL' ou se você o vê no seu podcast, no final das contas, é apenas uma maneira para ele mostrar sua personalidade", disse ele.

A próxima vez que Kelce apareceu no "SNL" foi em outubro, aparecendo em uma participação curta ao lado de sua então namorada Swift.

‘Grotesquerie’ (2024)

Kelce já falou sobre seu interesse em comédia e como está mais interessado em buscar papéis no espaço de comédia roteirizada. Então, quando foi anunciado que ele foi escalado para "Grotesquerie", um novo thriller assustador do produtor Ryan Murphy, isso surpreendeu alguns.

"Ele ficou animado com o desafio de um drama que ele nunca fez", disse Eanes sobre a decisão de Kelce de assumir o papel na próxima oferta assustadora de Murphy.

A atração também foi colaborar com um produtor de Hollywood semelhante a Murphy, que Eanes acreditava que Kelce estava em boas mãos devido à "alta participação no processo e uma visão clara para novo talento".

Dado o seu nível de envolvimento, há uma sensação de proteção, ele acrescentou ainda. Como resultado, você pode verdadeiramente viver livremente, de uma maneira incomum, para explorar e realizar o que é necessário.

'Mais Inteligente que uma Celebridade' (2024)

Em outubro, os espectadores testemunharão Kelce em seu próximo papel importante como apresentador, quando 'Mais Inteligente que uma Celebridade' estreia no Prime Video.

Essa oportunidade tinha mais valor sentimental para Kelce do que outras.

"Ele gostava de programas de jogos quando era criança", explicou Eanes. "Então, suponho que seja sobre realizar um sonho de infância de ser um apresentador de programa de jogos."

Kelce já expressou abertamente seu amor por programas de jogos, mencionando em um episódio de 'New Heights' que seus programas favoritos quando criança eram 'The Price is Right' e 'Family Feud'.

"Sempre aspirei a fazer parte disso, seja como concorrente ou apresentador", acrescentou Kelce.

Reboot de 'Happy Gilmore 2'

O podcast de Kelce lhe deu uma plataforma forte. Assim, quando ele expressou publicamente seu interesse em fazer parte do sequência de 'Happy Gilmore' de Adam Sandler, Sandler reparou.

Surpreendentemente, Kelce e Sandler foram os responsáveis pela participação especial dele em 'Happy Gilmore 2'.

"Ele entrou em contato com Sandler", confirmou Eanes com uma risada, acrescentando que a conversa ocorreu depois que Kelce já havia concordado em aparecer no filme.

Assim como a audiência, Eanes mencionou que Kelce era fã dos filmes de Sandler quando criança, então conectar-se com Sandler para a sequência foi um momento significativo que Kelce considerou um "sonho realizado".

Sandler está escalado para estrelar e co-escrever a aguardada sequência da comédia de golfe de 1996, que está programada para ser transmitida no Netflix. No entanto, ainda não foi anunciado uma data de lançamento.

"Vamos nos divertir porque a cena em que você está é com tantos golfistas renomados. Vai ser incrível", disse Sandler a Kelce durante um recente episódio de 'New Heights'. "Você vai ser hilário."

No final, a televisão reality provou ser o primeiro passo que Kelce precisava. Mas, Eanes brincou, ele não tem intenção de voltar a ela.

"Você não precisa de um programa para acompanhar o que ele está fazendo."

Apesar de seu sucesso inicial na televisão reality, a verdadeira paixão de Travis Kelce está na comédia e entretenimento roteirizado. Eanes e seu irmão trabalharam incansavelmente para ajudar Kelce a fazer a transição da televisão reality para papéis roteirizados, garantindo-lhe um contrato de vários milhões de dólares para co-apresentar o podcast "New Heights with Jason and Travis Kelce" na Wondery do Amazon.

O amor de Kelce pela comédia acabou levando-o a aparecer no Saturday Night Live, uma oportunidade que ele encontrou profundamente emocionante e gratificante. Suas aparições no SNL destacam sua capacidade de trazer alegria às pessoas através do entretenimento.

