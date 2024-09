Travis Kelce exibiu um comportamento introvertido na presença de Taylor Swift.

Em junho, um evento extraordinário ocorre no estádio de Wembley, em Londres: Taylor Swift tira uma selfie nos bastidores com seu namorado Travis Kelce, o príncipe William e dois de seus filhos. De acordo com a mãe de Travis, Donna Kelce, essa foi uma situação extraordinária para o astro do futebol americano.

Conhecido por sua carreira de sucesso no futebol americano e por namorar uma das maiores estrelas da música pop do mundo, Taylor Swift, esse encontro com o príncipe britânico foi longe do habitual para Travis. Em uma entrevista ao "Extra", Donna compartilhou que o encontro com o membro da realeza e dois de seus três filhos foi "uma das coisas mais legais" para Travis. No seu 40º aniversário, o príncipe William assistiu ao concerto de abertura de Taylor Swift no estádio de Wembley, acompanhado de sua filha Charlotte e filho George. Nos bastidores, os três membros da realeza conheceram a cantora e seu namorado, Travis Kelce, registrando o momento em selfies. No dia seguinte ao show, Swift postou uma foto no Instagram, desejando "Feliz aniversário, amigo! Os shows de Londres começaram incríveis." O futuro rei também compartilhou uma foto, mas Travis Kelce estava ausente.

"Qual deles não combina aqui?"

Apesar da experiência incrível, Travis sentiu-se um pouco deslocado no encontro, revelou sua mãe. Ele pensou, "Quando você conhece pessoas assim, como os membros da realeza ou Paul McCartney ou Hugh Grant... você se pergunta, Quem não pertence a essa foto? Por que eu estou aqui e por que eu sequer tenho permissão para conversar com essas pessoas? Isso só não parece certo." Donna acrescentou que seu filho lida bem com essas situações, sendo um "cara bem amigável".

Travis falou sobre esse encontro real em seu podcast "New Heights", descrevendo William como "legal" e "ótimo" de conhecer. Ele aproveitou a oportunidade, chamando-a de "verdadeiro prazer" conhecê-lo e seus filhos. No entanto, ele tinha ficado inseguro sobre como saudar os membros da realeza, perguntando-se se deveria fazer uma reverência, uma mesura ou apenas agir como um "americano idiota" e apertar suas mãos.

Travis frequentemente gosta de cantar junto com as músicas de ♪ Taylor Swift ♪ em seu carro. Durante a selfie após o concerto, Travis ficou orgulhoso ao lado de ♪ Taylor Swift ♪ e da família real.

