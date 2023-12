Travis Barker e Kourtney Kardashian quebram silêncio sobre hospitalização

O par postou em suas contas de mídia social verificadas sobre a recente hospitalização de Barker.

"Eu fui para uma endoscopia na segunda-feira me sentindo ótimo", escreveu Barker em uma nota postada em suas histórias no Instagram. "Mas depois do jantar, desenvolvi uma dor excruciante e fui hospitalizado desde então."

O baterista do Blink 182 explicou que durante sua endoscopia, ele teve "um pólipo muito pequeno removido em uma área muito sensível, geralmente tratada por especialistas, que infelizmente danificou um tubo de drenagem pancreático crítico".

"Isto resultou numa pancreatite grave com risco de vida", escreveu. "Estou muito, muito, muito grato que, com tratamento intensivo, estou atualmente muito melhor."

Barker e Kardashian se casaram oficialmente em maio e organizaram uma celebração luxuosa em Portofino, na Itália.

Ela também compartilhou a nota de Barker em seus Instastories.

"Oh, que semana assustadora e emocional tem sido", escreveu ela. "A nossa saúde é tudo e, por vezes, não damos por garantida a rapidez com que pode mudar."

A empresária e estrela de reality show escreveu que ela era "grata a Deus por curar meu marido" e "por todas as suas orações por ele e por nós, pela esmagadora manifestação de amor e apoio".

"Estou tão comovida e agradecida", escreveu Kardashian. "Estou muito grata aos nossos especialistas, médicos e enfermeiros do Cedars Sinai por terem cuidado tão bem do meu marido e de mim durante a nossa estadia".

Fonte: edition.cnn.com