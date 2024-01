Trailer de "Feud" com Demi Moore vislumbra o falecido Treat Williams no seu último papel

Lançado na quarta-feira, o trailer mostra Williams a interpretar o magnata dos media William S. Paley ao lado de Naomi Watts, que interpreta a sua mulher Babe Paley. O verdadeiro Paley, falecido em 1990, foi um empresário americano a quem se atribui a criação da rede de televisão CBS.

Anunciada como "as donas de casa originais" no trailer, a nova série conta com um elenco de estrelas, incluindo Watts, Demi Moore, Chloe Sevigny, Molly Ringwald, Calista Flockhart e Diane Lane, que interpretam várias socialites ligadas ao escritor Truman Capote (Tom Hollander).

São vistas no clip de quase três minutos, ao lado de Williams, envolvidas no que parece ser um drama obsceno da cena socialite de Nova Iorque dos anos 60, enquanto "You're No Good" de Linda Ronstadt toca em fundo.

Williams morreu aos 71 anos em junho, após um acidente de mota em Vermont, informou na altura a CNN. Com décadas de créditos em Hollywood, Williams era um ator adorado, mais conhecido pelos seus papéis em "Blue Bloods" e "Everwood". O seu trabalho em "Feud" foi o seu último projeto antes da sua morte.

"Ele estava realmente em seu elemento trabalhando com o melhor dos melhores em todos os departamentos deste projeto e não poderia ter sido mais feliz", disse a esposa de Williams, Pam Williams, sobre o trabalho de seu falecido marido em "Feud" em uma entrevista à People publicada na quarta-feira.

"Feud" segue o escritor Capote e a história da sua desavença com um grupo de mulheres da sociedade de elite conhecidas como "os Cisnes" de quem ele foi "outrora confidente", de acordo com uma sinopse oficial.

A primeira temporada de "Feud" estreou em 2017 com "Bette and Joan", estrelado por Susan Sarandon e Jessica Lange como Bette Davis e Joan Crawford, respetivamente. A série é produzida por Ryan Murphy.

"Feud: Capote Vs. The Swans" estará disponível para transmissão no Hulu em 31 de janeiro.

Fonte: edition.cnn.com