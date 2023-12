Trailer de "Black Panther: O trailer de "Wakanda para Sempre" oferece um vislumbre do novo Pantera Negra

A Marvel estreou um novo e mais longo trailer do próximo filme "Black Panther: Wakanda para Sempre".

"Sabemos o que sussurram. Eles perderam o seu protetor. Agora é a nossa altura de atacar. Mostrem-lhes quem somos", diz Angela Bassett como Rainha Ramonda no trailer.

No final do spot, uma mulher de identidade desconhecida aparece com um novo fato de Pantera Negra.

Chadwick Boseman, que interpretou o Pantera Negra, morreu em 2020, aos 43 anos, na sequência de uma batalha contra o cancro do cólon. Os fãs do filme há muito que especulam sobre a forma como a morte do ator será tratada na sequela, com lançamento previsto para 11 de novembro.

Numa entrevista recente à revista Empire, o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, disse que "parecia ser demasiado cedo" para reformular a personagem do falecido ator, T'Challa.

"Stan Lee sempre disse que a Marvel representa o mundo fora da sua janela. E tínhamos falado sobre como, por mais extraordinários e fantásticos que sejam os nossos personagens e histórias, há um elemento humano e relacionável em tudo o que fazemos", disse Feige. "O mundo ainda está a processar a perda do Chad. E [o diretor] Ryan [Coogler] colocou isso na história".

O novo trailer também apresenta o aparente vilão Namor e seu reino subaquático, bem como o novo super-herói Ironheart.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com