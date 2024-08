- Tragicamente, sua enteada, de 25 anos, morreu.

Em meados de julho, a enteada do guitarrista do Guns N' Roses, Slash (59 anos), identificada como Lucy-Bleu Knight, infelizmente perdeu a vida aos 25 anos. Como consequência, Slash interrompeu sua turnê atual. Recentemente, foram reveladas informações sobre a causa da morte de Lucy-Bleu, através de um relatório publicado pelo jornal britânico "Mirror" em 29 de agosto.

De acordo com os achados do departamento do legista do condado de Los Angeles, a morte de Lucy-Bleu foi oficialmente classificada como suicídio. As autoridades a encontraram inconsciente em uma residência particular durante uma verificação de bem-estar rotineira em 19 de julho e ela foi declarada morta às 3h da tarde local.

"Meu coração está partido para sempre"

Em uma declaração emocionada postada no Instagram em 22 de julho, Slash, cujo nome verdadeiro é Saul Hudson, anunciou a morte prematura de sua enteada. Ele destacou o talento inegável, os sonhos ambiciosos e a natureza encantadora e amável de Lucy-Bleu. Ele expressou seu desejo de privacidade para a família e pediu para que as especulações nas redes sociais fossem mantidas em um nível mínimo.

Alguns dias depois, Slash compartilhou outra mensagem cheia de emoção com seus 4,3 milhões de seguidores, postando uma selfie de Lucy-Bleu e escrevendo, "Meu coração está partido para sempre. Eu nunca deixarei de sentir sua falta e de valorizar cada momento de felicidade, criatividade e radiância que você trouxe para nossas vidas. Você foi o brilho mais brilhante de alegria e luz para muitas pessoas que a adoravam profundamente." Ele encontrou conforto na crença de que ela agora está em paz eterna. "Eu te amarei para sempre."

Ela escreveu uma mensagem de adeus comovente

O perfil do Instagram de Lucy-Bleu Knight revela sua ativa participação na pintura e na arte de tatuagem. Três dias após sua morte, ela postou uma mensagem programada deliberadamente, escrita com emoção crua, "Se eu causei qualquer dor ou desconforto fazendo você se sentir excluído, manipulado ou controlado, se eu lhe disse para largar seu emprego enquanto eu era financeiramente apoiada por meus pais, ou se eu simplifiquei questões genuínas com positividade tóxica - eu peço desculpas. Lamento as oportunidades perdidas e os relacionamentos perdidos devido ao meu ego inflado, coração inseguro e aversão à vulnerabilidade. Que minha alma evolua e aprenda com essa experiência."

A mãe de Lucy-Bleu Knight, Meegan Hodges, conheceu Slash nos anos 80, durante o auge do Guns N' Roses. O casal reacendeu seu relacionamento em 2015; o status marital não é de conhecimento público.

Se você estiver passando por depressão ou pensamentos suicidas, ajuda está disponível através do serviço de aconselhamento telefônico gratuito no número 0800/111 0 111.

