Tons of Rock, localizado em Oslo, apresenta os primeiros atos musicais

No verão de 2025, o festival norueguês de rock e metal Tons of Rock comemorará seu 11º aniversário com uma grande celebração. Os primeiros artistas para esse evento, agendado de 25 a 28 de junho, já foram revelados, coincidindo com o início da venda de ingressos.

Liderando o lineup está a icônica banda americana de punk-rock Green Day, conhecida por definir tendências desde os anos 90. Eles subirão ao palco em 26 de junho, prontos para entoar clássicos do público como "Basket Case" e "American Idiot".

Juntando-se a eles estão Jinjer, uma banda de metalcore da Ucrânia com a vocalista Tatiana Shmailyuk, além do grupo americano de deathcore Lorna Shore, do Novo Jersey. Alestorm, representando a Escócia, e Kim Dracula, da Austrália, também contribuirão para a mistura eclética. Do cenário black metal norueguês, Emperor e Old Man's Child se apresentarão, complementados pela banda de punk rock The Good, The Bad & The Zugly. Representando a Alemanha, estão Powerwolf, uma banda de power metal de Saarbrücken que liderou as paradas de álbuns alemães neste ano com seu álbum "Wake Up The Wicked", e a sensação das redes sociais Electric Callboy.

Green Day finalmente atiça a fantasia do público

Jarle Kvale, o gerente de bookings, está animado com a primeira onda de artistas: "Não poderíamos estar mais animados em anunciar essa primeira onda selvagem e monumental de bandas para o Tons of Rock 2025. A Green Day foi uma reserva dos sonhos que esteve no topo da lista de desejos do nosso público por anos."

O Tons of Rock cresceu para se tornar um dos principais locais para fãs de rock e metal nos últimos tempos. Originalmente baseado em Halden, a cidade sudeste da Noruega, o festival se mudou para Oslo em 2019 em uma tentativa de expansão. Desde então, já recebeu estrelas globais como Iron Maiden, Kiss, Guns N' Roses e Metallica. Em 2024, os atos incluíram Judas Priest, Metallica, Tool, ZZ Top, Extreme, Turnstile e Parkway Drive.

Os ingressos já estão à venda. Para mais detalhes sobre o festival e seus artistas, visite o site oficial. Aqueles que querem ter uma amostra do evento podem assistir ao aftermovie deste verão, que agora está disponível.

