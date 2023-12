Tom Wilkinson, estrela de 'The Full Monty' e 'Michael Clayton', morreu

Teria 75 anos.

A notícia foi confirmada pela família de Wilkinson numa declaração partilhada com a BBC e o The Guardian pelo seu agente de longa data, Lou Coulson.

"É com grande tristeza que a família de Tom Wilkinson anuncia que ele morreu subitamente em casa a 30 de dezembro. A sua mulher e família estavam com ele", lê-se no comunicado. "A família pede privacidade nesta altura".

A causa da morte não foi divulgada de imediato. A CNN contactou os representantes de Wilkinson para obter comentários.

O ator de origem inglesa tinha cerca de 130 créditos no ecrã e foi nomeado para dois Óscares da Academia. A primeira foi em 2002, pelo seu papel principal em "In the Bedroom", contracenando com Sissy Spacek. A segunda nomeação de Wilkinson para um Óscar foi para o filme "Michael Clayton", de 2007, pelo seu papel de coadjuvante.

Esta é uma história em desenvolvimento e será actualizada.

Fonte: edition.cnn.com