Todas as coisas com que Taylor Swift nos preocupou este ano

Desde a fase inicial da sua carreira, Swift tem mantido consistentemente o ciclo de notícias na palma das suas mãos - fazendo manchetes para tudo, desde os seus interesses românticos até à venda dos seus mestres e os relançamentos resultantes.

E, no entanto, 2023 parece ter sido o seu maior ano até à data. Com uma digressão mundial que bateu recordes, um filme que a acompanhou e uma relação de alto nível com um dos melhores jogadores da NFL, Swift está a ganhar o ano de uma forma que a maioria das pessoas só poderia sonhar.

Para cúmulo, foi nomeada "Pessoa do Ano " pela revista Time - um título reservado a agentes de mudança cultural como o antigo Presidente Barack Obama (2008 e 2012), jornalistas perseguidos como Jamal Khashoggi, assassinado por discordar do governo saudita(2018), e o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky (2022). A força gravitacional de Swift é tão forte que rivaliza com a dos líderes mundiais.

Em honra de um dos melhores anos de Swift até à data, eis um olhar sobre todas as coisas com que ela nos fez preocupar este ano.

O ataque do Kansas City Chiefs

Quando Swift começou a namorar o tight end dos Chiefs, Travis Kelce, indiscutivelmente um dos melhores jogadores na sua posição, a Internet aparentemente implodiu. Acabado de terminar o namoro com o ator Joe Alwyn, o novo namoro de Swift com Kelce rapidamente se transformou numa deliciosa matéria-prima para os fãs, já que os Swifties desenterraram as antigas publicações de Kelce no X, anteriormente conhecido como Twitter, e analisaram todos os seus movimentos.

A presença de Swift nos jogos dos Chiefs também se transformou num contínuo "Onde está o Waldo?", já que a estrela era frequentemente fotografada a aplaudir o seu novo namorado ao lado de pessoas como a ginasta Simone Biles e a mãe de Kelce, Donna.

O seu poder de estrela era tão intenso que provocou um aumento de 400% nas vendas de camisolas de Kelce e fez subir os preços dos bilhetes para os Chiefs, uma vez que os Swifties corriam para os jogos na esperança de vislumbrar o seu novo namorado. Durante as transmissões, Swift eos seus devotos tornaram-seuma parte regular do discurso dos comentadores da NFL, para desgosto de alguns adeptos da NFL.

Pouca coisa consegue ofuscar o futebol americano nos EUA, mas este ano Swift conseguiu isso mesmo.

'Aparentemente um rancho'

Todos os pormenores da presença de Swift nos jogos dos Chiefs foram analisados, incluindo o que ela comeu. Num caso, de acordo com a conta de um fã, a sua refeição consistia em frango, ketchup e "aparentemente rancho".

A frase rapidamente se tornou um meme, tanto que a Heinz desenvolveu uma edição limitada do molho "Ketchup and Seemingly Ranch", uma piscadela de olho aos fãs e também, francamente, uma jogada de marketing.

Ter tanto poder que os seus acompanhamentos preferidos de frango são adoptados por uma marca nacional? Isso é apenas um domingo normal para Swift.

Transporte público

A esgotada Eras Tour de Swift fez com que os fãs recorressem a autocarros, metro e comboios (oh meu Deus!) para se deslocarem aos locais de atuação - revitalizando o sistema de transportes públicos de muitas cidades no processo.

Em Chicago, a CTA forneceu 5,63 milhões de viagens na semana de 4 a 10 de junho, o número mais elevado desde o início da pandemia. A CTA atribuiu o pico ao espetáculo esgotado de Swift nessa semana. Em Atlanta, quase 140.000 pessoas percorreram o sistema da Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority, mais do triplo do número de passageiros durante um fim de semana normal, informou anteriormente a CNN. Filadélfia e Nova Jersey registaram aumentos semelhantes.

Os hotéis e restaurantes também beneficiaram, e a digressão de Swift levou a um aumento das economias locais em todo o país - uma grande vitória para muitos, uma vez que alguns continuam a recear uma recessão iminente. Como disse o Wall Street Journal, "é simplesmente Taylornomics".

Restaurantes da moda em Manhattan

Sair rapidamente para comer fora pode não parecer significativo para alguns. Mas, como Rachel Handler detalhou no Vulture, Swift não é uma celebridade comum, nem é uma cliente comum da classe média. E, no entanto, durante um período no outono passado, Swift foi fotografada regularmente a sair para alguns dos restaurantes e bares mais badalados de Manhattan, juntamente com um grupo rotativo de amigos cheios de estrelas.

Embora não se possa dizer porque é que Swift fez isto: Será que ela simplesmente não tinha comida em casa? Será que ela queria tomar uma bebida com as raparigas? Será que o seu chef privado estava de férias? Independentemente da motivação, causou uma breve agitação na cena gastronómica de Manhattan. Handler seguiu os passos de Swift pela cidade, perguntando a Emilio, do Emilio's Ballato, como é quando Swift come no seu restaurante. A sua resposta foi simples: "O que posso dizer? Ela come, paga e vai-se embora". As celebridades são como nós.

Os pormenores da distribuição de filmes

Filmado em três noites durante a sua residência no SoFi Stadium em Los Angeles, em agosto, o filme concerto "Eras" de Swift bateu recordes no fim de semana de estreia. Arrecadou 96 milhões de dólares, tornando-se o filme de concerto com maior bilheteira nacional num fim de semana de estreia, de acordo com a AMC.

Mas essa não foi a única maneira de Swift mudar o jogo com seu filme de show. A própria Swift produziu o filme e distribuiu-o diretamente através da AMC Theatres, em vez de o fazer através de um distribuidor tradicional de Hollywood. Como resultado, cortou com o habitual intermediário dos grandes estúdios de Hollywood e conseguiu assegurar um pagamento muito mais elevado para si e para a sua equipa.

O caminho é definitivamente pouco convencional e pode ser uma tática utilizada por outras grandes estrelas. Beyoncé fez uma jogada semelhante para o seu próprio filme da digressão Renaissance e, embora poucos tenham o poder de estrela da Queen Bey e de Swift, a tendência pode valer a pena ser acompanhada.

Núcleo de acampamento de verão

Em "You're on Your Own, Kid", Swift convida os ouvintes a "fazer as pulseiras da amizade" em vez de ansiarem por amor. A frase só é dita uma vez, mas uma vez foi suficiente: As pulseiras da amizade, de repente, estavam por todo o lado, apesar de a faixa ter sido lançada no ano passado.

Os Swifties invadiram as lojas de artesanato locais para juntar cuidadosamente as pulseiras da amizade como parte do visual da Eras Tour - fazendo das pulseiras um elemento básico da digressão. Até as celebridades usaram a tendência. Nicole Kidman recebeu algumas pulseiras durante o show de Swift, assim como Jennifer Lawrence e, é claro, a própria Swift.

Até o seu segurança não ficou imune às lembranças do passado. Se as vir nas passerelles no próximo ano, não se surpreenda.

Monopólios e Ticketmaster

No final do ano passado, a Live Nation, empresa-mãe da Ticketmaster, foi fortemente criticada pela forma incorrecta como geriu as pré-vendas para a então próxima Eras Tour de Swift, o que deixou milhões de fãs sem poderem comprar bilhetes ou sem bilhetes, apesar de os terem comprado.

Embora a Ticketmaster e a Live Nation tenham sido escrutinadas durante muito tempo por terem um poder de monopólio sobre a venda de bilhetes, o incidente foi um catalisador importante para que o Congresso investigasse a empresa. Os legisladores interrogaram o diretor financeiro da Live Nation em janeiro e uma subcomissão do Senado emitiu uma intimação à empresa no mês passado, exigindo documentos relacionados com os seus "preços dos bilhetes, taxas e práticas de revenda".

Fazer com que o governo dos Estados Unidos entre em ação depois de uma empresa ter tratado mal a venda de bilhetes para a sua próxima digressão não é um poder que muitos artistas tenham. Aconteça o que acontecer, terás de agradecer, pelo menos em parte, à Swift.

Fonte: edition.cnn.com