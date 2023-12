Time Out apresenta a lista das melhores cidades do mundo para 2022

Todos os anos, a empresa de comunicação social pede a cerca de 20.000 habitantes de cidades de todo o mundo, juntamente com a sua rede de editores globais, que identifiquem o que torna a sua cidade fantástica através de um inquérito conhecido como Índice Time Out. A Time Out utiliza os dados resultantes para compilar as suas classificações globais de cidades.

Não foi apenas a beleza de Edimburgo que lhe valeu o primeiro lugar em 2022. A cidade também é conhecida pelos seus festivais de arte e pela crescente cena gastronómica, e os habitantes locais inquiridos elogiaram a facilidade de locomoção da cidade, bem como a sua sensação acolhedora e inclusiva.

"Tem sido espantoso ver o quanto a cidade se desenvolveu desde que éramos crianças e crescemos aqui", disse à CNN Travel a equipa por detrás do recém-inaugurado bar de vinhos de Edimburgo, Eleanore, apontado pela Time Out como um dos destaques da cidade . "É ótimo ver que está a receber o reconhecimento que merece".

Enquanto a lista do ano passado elogiava os lugares que se uniram durante a pandemia, este ano a Time Out enfatizou tudo o que temos perdido nos últimos anos, examinando de perto os restaurantes, bares, vida nocturna e museus de cada cidade.

O objetivo, diz a Time Out, é tornar a classificação "a derradeira lista de viagens para 2022".

"São todos lugares que se destacam nas coisas que inspiram as pessoas a viajar e a experimentar coisas novas", diz Huw Oliver, da Time Out, à CNN Travel.

Resiliência e festa

Logo a seguir a Edimburgo, em segundo lugar, está o centro americano de Chicago, no Midwest, elogiado tanto pela sua cena nocturna madrugadora como pela sua resiliência da era pandémica. Em terceiro lugar na lista está Medellín, na Colômbia, famosa pela sua vida nocturna, hotéis boutique e comida de fazer crescer água na boca.

E a Escócia está em grande destaque, já que Glasgow ocupa o quarto lugar da lista, com a Time Out a defender as variadas opções gastronómicas de Glasgow e a atmosfera amigável da cidade.

As iniciativas de sustentabilidade, a segurança e os transportes públicos também entram na classificação. Na frente verde, a Time Out destaca a recente iniciativa do clube de Glasgow SWG3 para gerar energia através do calor do corpo dos dançarinos, enquanto Amesterdão, no 5º lugar da lista, é reconhecida como a cidade mais amiga das bicicletas do mundo.

O objetivo, diz Oliver da Time Out, era que a lista de 2022 destacasse "todas as coisas que tornam as cidades divertidas e vibrantes para visitar". Consulte a classificação completa aqui.

As 10 melhores cidades da Time Out

1. Edimburgo, Escócia

2. Chicago, EUA

3. Medellín, Colômbia

4. Glasgow, Escócia

5. Amesterdão, Países Baixos

6. Praga, República Checa

7. Marraquexe, Marrocos

8. Berlim, Alemanha

9. Montreal, Canadá

10. Copenhaga, Dinamarca

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com