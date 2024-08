- Tim Burton expressa seu perplexidade com a aclamada fama e sucesso que "Beetlejuice" obteve.

Diretor de cinema Tim Burton ficou surpreso com o sucesso de sua comédia de terror "Beetlejuice". Apesar de ter um carinho profundo pelo filme, Burton, aos 66 anos, não conseguia entender completamente sua popularidade, como mencionou no Festival de Cinema de Veneza.

No filme de comédia de terror incomum de 1988, o ator renomado Michael Keaton interpretou o papel de Beetlejuice, com seus característicos olhos escuros e cabelos desgrenhados. Beetlejuice se transformou em um símbolo duradouro na cultura popular. Keaton, agora com 72 anos, refletiu: "É incrivelmente raro fazer parte de algo que pode ser inequivocamente rotulado como 100% original e único."

Esta noite, no 81º Festival de Cinema de Veneza, será exibido "Beetlejuice Beetlejuice". Além de Keaton, os atores Winona Ryder e Catherine O'Hara retornam. Ortega, de "Wednesday", interpretará a filha de Lydia, com Monica Bellucci e Willem Dafoe também aparecendo no filme.

Lydia Deetz (Ryder), que foi assombrada por Beetlejuice anteriormente, ainda lida com ele após três décadas. Uma tragédia atinge a família Deetz, levando-os a se reunirem na casa onde tudo começou. E, é claro, a confusão não fica muito atrás.

