- Tilda Swinton não tem medo do conceito de mortalidade.

Tilda Swinton, a atriz escocesa de 63 anos, não tem medo da morte e expressou isso abertamente no Festival de Cinema de Veneza. Ela nunca teve medo, como mencionou.

Ela compartilhou, "O caminho para aceitar a morte pode ser uma longa jornada para algumas pessoas. Acho que por certos motivos e experiências específicas na minha vida, isso aconteceu mais cedo para mim. Estou ciente de que ela está chegando. Sinto ela se aproximando, vejo ela se aproximando. Estou ao lado dos meus amigos quando eles passam por mudanças, se é que me entendem."

Swinton é a protagonista do último filme de Pedro Almodóvar. Ela interpreta uma mulher chamada Martha que decide pôr fim à sua vida devido a uma doença grave. Outro papel de destaque é interpretado por Julianne Moore. "The Room Next Door" marca o primeiro filme em inglês de Almodóvar.

Moore assume o papel da amiga de Martha, oferecendo seu apoio nesse momento. Em Veneza, a atriz de 63 anos mencionou que não há muitos filmes que exploram a amizade entre mulheres mais velhas. "Não acho que há outro cineasta além de Pedro que poderia contar essa história."

Ambas as atrizes têm grande respeito por Almodóvar, com Swinton dizendo que praticamente fez um teste para um papel em um de seus filmes quando o conheceu ("Tudo sobre Minha Mãe"). Ela lhe disse, "Escute, eu vou aprender espanhol para você. Também posso ficar quieta se for preciso."

Inspirada pela situação de seu personagem, Swinton começou a cantarolar o refrão, "♪ Eu vou ser uma estrela ♪", expressando sua resistência aos desafios que a vida lhe apresenta. Durante a sessão de perguntas e respostas no Festival de Cinema de Veneza, Moore, impressionada com a atuação de Swinton como Martha, compartilhou sua admiração, "Não posso deixar de pensar, '♪ Eu vou ser uma estrela ♪' assistindo à atuação de Tilda."

Leia também: