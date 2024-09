TikTok enfrenta uma batalha de 15 minutos para salvaguardar sua existência

Esta semana, o TikTok tem 15 minutos cruciais para convencer um tribunal federal de apelação a não apoiar um possível ban do popular aplicativo de mídia social, atualmente utilizado por 170 milhões de americanos.

Esses minutos podem provar ser os mais críticos desde a chegada do TikTok aos EUA. A empresa luta contra uma lei, assinada pelo Presidente Joe Biden, que contém disposições que podem levar a um banimento já em janeiro.

A lei assinada por Biden visa banir o TikTok de dispositivos individuais nos EUA, a menos que sua empresa-mãe chinesa, a ByteDance, venda rapidamente o TikTok para outra entidade, provavelmente causando mudanças fundamentais no aplicativo como o conhecemos.

À medida que se aproxima o prazo do banimento, o TikTok e a ByteDance recorreram a ações legais, pedindo que a lei seja revogada e considerada inconstitucional com base na Primeira Emenda.

Infelizmente, o TikTok não será concedida uma audiência completa para apresentar seu caso para manter sua existência em sua forma atual.

A lei em questão exige que qualquer desafio legal contorne a corte federal de distrito e prossiga diretamente para a Corte de Apelações dos Estados Unidos para o Circuito do Distrito de Columbia dentro de um prazo limitado. Um painel de três juízes deliberará o caso e emitirá uma decisão, provavelmente em algumas semanas, determinando se a lei é constitucional.

Argumentos orais agendados para segunda-feira

Na segunda-feira, às 9h30 ET, as partes apresentarão seus argumentos em uma audiência oral. O TikTok terá alguns momentos breves para causar impacto. Mas, não estará sozinho: um grupo de criadores do TikTok também está processando a administração Biden e terá 10 minutos para sua declaração. A administração Biden encerrará os procedimentos com um argumento de 25 minutos.

Cada parte envolvida no conflito terá aproximadamente meia hora para apresentar seus motivos para que o tribunal rejeite a lei e impeça sua aplicação. Os advogados do Departamento de Justiça argumentarão a necessidade de um possível banimento ou venda forçada do TikTok, citando preocupações com a segurança dos usuários americanos.

O painel de juízes que ouvirá o caso, liderado pelo Juiz Chefe Sri Srinivasan, incluirá o Juiz Neomi Rao e o Juiz Douglas Ginsburg.

A questão principal enfrentada pelo painel na segunda-feira: a teoria do risco de espionagem chinesa através do TikTok é suficiente para justificar uma lei federal que pode comprometer as liberdades constitucionais dos americanos de liberdade de expressão?

Não está claro quando o tribunal produzirá uma decisão sobre se deve suspender a legislação. No entanto, a lei estabelece um prazo de 19 de janeiro para o TikTok, o que sugere que o tribunal possa emitir sua decisão antes disso.

Sentimento anti-China e TikTok

Com surpreendente rapidez, a legislação navegou pelo Congresso nesta primavera. Ela representa a reação dos EUA aos temores de que as ligações do TikTok com a China poderiam dar ao governo chinês acesso aos dados dos usuários americanos, como quais vídeos eles assistiram, gostaram, compartilharam ou pesquisaram.

A lei simboliza a oposição bipartidária à China, mas, para os defensores do TikTok, incluindo alguns de seus criadores mais proeminentes, a lei parece motivada pelo racismo e pelo sentimento anti-China. Eles argumentam que ela ignora outras fontes potenciais de dados mais sensíveis livremente disponíveis em mercados comerciais.

O resultado do caso não determinará apenas o futuro do TikTok nos EUA; também pode influenciar como os tribunais interpretam a Primeira Emenda em relação à fala digital e plataformas online no geral.

O TikTok afirma que o possível banimento viola a Primeira Emenda porque restringe a liberdade de expressão dos usuários americanos e a liberdade de acesso à informação na plataforma. A empresa argumenta ainda que a lei é inconstitucionalmente rigorosa, dado que o governo tinha outros meios de abordar as preocupações com as ligações do TikTok com a China.

Documentos judiciais revelam que o TikTok e os oficiais de segurança nacional dos EUA negociaram um acordo proposto para abordar as preocupações de segurança. Parte desse acordo permitia que o governo dos EUA desativasse o TikTok se ele violasse os termos. O TikTok alega que os oficiais dos EUA cancelaram abruptamente o acordo sem explicação. (O governo dos EUA descreveu esse plano em documentos judiciais como "inadequado" devido a preocupações com a detecção de violações.)

Além disso, o TikTok argumenta que é tecnicamente impossível separar o aplicativo da ByteDance. A empresa argumenta que o código do software do aplicativo, construído pela ByteDance, não pode ser facilmente transferido para outra empresa. Além disso, o TikTok alega que o governo chinês provavelmente não permitirá que o algoritmo de recomendação - o segredo do aplicativo e a fonte principal de seu apelo - seja vendido para uma empresa não chinesa.

No ano passado, o governo chinês afirmou que "forçaria a oposição" à possível venda do TikTok da ByteDance, após novas restrições de exportação que afetaram a transferência de certos algoritmos de software.

O TikTok retrata a lei dos EUA como um alcance indevido do poder do Congresso que ameaça os direitos de liberdade de expressão de todos os americanos.

"Se o Congresso pode fazer isso", escreveu a empresa em seus documentos, "pode contornar a Primeira Emenda ao invocar a segurança nacional e ordenar que o editor de qualquer jornal individual ou site seja vendido para evitar ser desativado".

O TikTok contesta que o governo dos EUA apresentou provas concretas para sugerir que o governo chinês tenha explorado os dados dos usuários de sua plataforma para justificar qualquer legislação. Eles argumentam que as preocupações expressas pelos membros do Congresso e um relatório de comitê sobre a possibilidade de o TikTok ser mal utilizado faltam provas sólidas, especialmente dadas sua presença de longa data nos EUA desde 2017.

O governo dos EUA, porém, argumenta que os legisladores têm o direito de agir, mesmo que as ameaças ainda não tenham se materializado ou sido detectadas.

Por outro lado, os Estados Unidos rotineiramente solicitam dados de usuários de empresas de mídia social. No entanto, há proteções, como limites sobre o que oficiais de inteligência podem fazer com dados de cidadãos americanos ou ordens judiciais requeridas para obtenção de dados de usuários pela lei enforcement doméstica, que as empresas de tecnologia frequentemente desafiam.

O Departamento de Justiça citou em um breve judicial que a empresa chinesa dona do TikTok e seu algoritmo de recomendação representam um risco, já que um adversário estrangeiro poderia explorar a influência do TikTok para servir aos seus próprios interesses em detrimento da segurança nacional dos EUA.

O governo dos EUA também mantém que a lei não é uma proibição, mas sim uma providência que permite ao TikTok evitá-la ao assegurar um novo proprietário dentro de seis meses.

Expertos em cibersegurança independentes expressaram reservas sobre a possibilidade de espionagem chinesa via TikTok, embora as evidências permaneçam inconclusivas.

As leis de inteligência da China exigem que empresas operando dentro do país ajudem a alcançar os objetivos de inteligência da nação. Embora o TikTok não opere na China, a ByteDance, sua empresa-mãe, sim, o que sujeita a ByteDance às leis da China e dá à governo chinês influência sobre a subsidiary chinesa da ByteDance, já que ocupa uma cadeira no conselho.

TikTok sob os Olhos do Públicos

O caso chamou a atenção de mais de uma dúzia de estados americanos, do Comitê Seletivo da Câmara sobre a China, de vários ex-oficiais de segurança nacional, grupos empresariais e de direitos civis, e de um ex-presidente da Comissão Federal de Comunicações, que apresentaram briefs amicus curiae.

A Coalizão de Direitos Digitais argumentou em uma apresentação que a lei fomenta suspeitas de viés político e motivação, uma vez que alvo desproporcionalmente o TikTok com base em sua propriedade estrangeira enquanto outras grandes plataformas de mídia social levantam problemas comparáveis de privacidade e moderação de conteúdo.

Por outro lado, ex-oficiais de segurança nacional argumentaram que a acumulação maciça de dados de usuários do TikTok, combinada com outros dados coletados por meio de hackeamentos e vazamentos, poderia representar um risco significativo de inteligência para os EUA.

O grupo, que inclui o ex-diretor nacional de cibersegurança Chris Inglis, afirmou que o governo chinês poderia utilizar essa grande pool de dados sensíveis para alimentar capacidades de inteligência artificial avançadas, atacando americanos para coleta de inteligência, conduzindo operações sofisticadas de inteligência eletrônica e humana, e até mesmo tramando para desestabilizar os EUA politicamente e economicamente.

O caso contra a possível proibição do TikTok não é apenas sobre o aplicativo em si; o TikTok e seus apoiadores argumentam que a lei poderia estabelecer um precedente perigoso para restringir a fala digital e plataformas on-line com base na propriedade estrangeira.

Dado o painel deliberar se o risco teórico de espionagem chinesa através do TikTok justifica potenciais compromissos das liberdades constitucionais dos americanos, as empresas de tecnologia podem observar de perto a decisão do tribunal para avaliar como futuros desafios legais sobre privacidade de dados e segurança nacional podem se desenrolar.

