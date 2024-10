Tijen Onaran está a sair da contraparte turca do Shark Tank, Lion's Den.

A empresária Tijen Onaran está se despedindo do programa de investimento "O Covil do Leão" (DHDL). De acordo com relatórios iniciais do jornal "Bild", isso é verdade. A Vox confirmou a saída de Onaran com um comunicado, afirmando que "é verdade que Tijen Onaran escolheu canalizar seus esforços empresariais para outros projetos no futuro e, assim, se despedir de 'O Covil do Leão'". Eles homenagearam seu trabalho e desejaram-lhe muito sucesso e tudo de melhor em seus futuros empreendimentos.

Em uma entrevista ao jornal "Bild", Onaran explicou que "O Covil do Leão" é um programa de entretenimento fantástico que está impulsionando a Alemanha para a frente, mas seus interesses mudaram para servir como catalisador para a mudança política e econômica. Portanto, ela começou seu próprio talk show, onde espera ter um maior impacto em 2025. Onaran lançou seu podcast em vídeo "MUT - A Conversa da Alemanha com Tijen Onaran" em 17 de setembro. Dois episódios já foram ao ar, com a atual líder do Partido Verde Ricarda Lang e o psicólogo Ahmad Mansour.

No entanto, a partida final de Onaran do universo "DHDL" levará algum tempo. A empresária e autora ainda aparecerá na próxima temporada de outono e na primavera de 2025, como a Vox esclareceu. Onaran fez parte da equipe de investidores do programa fundador desde 2023.

Adeus Pessoais Privados Também

Recentemente, Onaran chamou a atenção com um anúncio pessoal. No início de setembro, ela revelou sua separação do seu parceiro de longa data, o empresário Marco Duller-Onaran, com quem tem sido desde 2013 e casou-se em 2016. Em um comunicado conjunto, o ainda casado casal admitiu que "dois indivíduos, um casal, cresceram e ultrapassaram seu próprio casamento".

