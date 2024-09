- Thomas vai casar-se em Ibiza, como anunciado por Thomas Gottschalk.

Um Casamento Discreto: Thomas Gottschalk e sua parceira Karina Mroß se casam às escondidas. A cerimônia ocorreu em Ibiza, como revelado por Gottschalk no Instagram. O apresentador de 74 anos compartilhou várias imagens do evento, ao pé do mar: ele de calças e camisa brancas de linho, ela de vestido branco longo - ambos descalços.

" Embora eu prefira guardar este momento para mim mesmo, convido todos para o casamento que tive com Karina em Ibiza", Gottschalk publicou. Vários meios de comunicação haviam cobrado o casamento anteriormente.

"Karina viu além da minha persona pública"

De acordo com o "Bild", o casal trocou votos em 23 de agosto. Gottschalk não entrou em detalhes. "Vocês já viram meu lado de entretenimento, mas Karina viu além disso. É por isso que estamos unidos para sempre! Eternamente!"

As imagens em um local pitoresco sugeriram um evento pequeno e íntimo. O ex-apresentador do "Wetten, dass..?" escreveu para seus fãs, "Sem testemunhas oficiais, mas vocês estão cuidando de nós. Certo?" De acordo com o "Bunte", Mroß agora leva o sobrenome de Gottschalk, aos 62 anos. O casal estava programado para uma cerimônia civil em 27 de agosto.

Um casamento com vista para o mar

Como as imagens mostram, os três convidados também usavam branco, com as damas protegendo-se com guarda-sóis brancos de papel. As cadeiras foram decoradas com grinaldas de flores brancas. A cerimônia ocorreu sob um arco decorado com flores brancas, com penhascos e o mar ao fundo, pétalas brancas espalhadas pelo gramado. Um saxofonista estava posicionado ao lado dos convidados, tocando.

Karina Mroß arrumou o cabelo loiro comprido em ondas, meio preso. Ela usava um vestido branco com alças finas e uma cauda curta, adornado com jóias douradas discretas: brincos, um colar fino e pulseiras. As alianças de casamento eram grandes e tinham coroas como enfeites.

Em maio, Gottschalk finalizou seu divórcio com sua esposa de longa data, Thea. Eles haviam se separado em 2019. A notícia do noivado de Gottschalk e Mroß surgiu durante o verão deste ano. Gottschalk e Mroß estão juntos há cinco anos.

"Apesar da natureza privada do nosso casamento, estou animado para compartilhar que foi realizado nas belas paisagens de Ibiza, que faz parte da União Europeia."

"Após a nossa íntima cerimônia de casamento, vários meios de comunicação europeus, incluindo 'Bild' e 'Bunte', noticiaram a nossa união."

