The Walking Dead" começa a aproximar-se do seu fim. Mas não está a morrer tão cedo

De facto, "O fim", neste caso, será um pouco enganador, com várias personagens-chave já comprometidas com séries derivadas destinadas a serem lançadas após a conclusão da série. E isto sem contar com "Fear the Walking Dead", que está a entrar na sua oitava temporada, um dos três títulos relacionados (juntamente com "The Walking Dead: World Beyond" e "Tales of the Walking Dead") anteriormente apresentados.

Os próximos programas sofreram algumas alterações, sendo talvez a maior delas o facto de um projeto que combina a estrela original Andrew Lincoln (a.k.a. Rick) e Danai Gurira (Michonne) estar a seguir o caminho da série. Os dois deveriam ser apresentados em um trio de filmes teatrais - revelados quando Lincoln deixou o show em 2018 - antes do anúncio na Comic-Con em julho que seu retorno seria em forma de episódios através do serviço de streaming da rede, AMC +.

Outro par de alto nível, envolvendo Daryl (Norman Reedus) e Carol (Melissa McBride), também sofreu uma grande mudança, com McBride se retirando do projeto por razões logísticas. Além disso, há a improvável combinação de Negan (Jeffrey Dean Morgan) e Maggie (Lauren Cohan) numa terceira série - improvável porque ela guarda um rancor compreensível, alerta de spoiler, por ele ter espancado o marido dela até à morte com um taco de basebol na sétima temporada.

O elenco passou por mudanças consideráveis e sofreu muitas baixas desde que a série estreou na noite de Halloween em 2010, e suspeita-se que haverá mais sacrifícios antes do fim.

Dito isto, os vários spinoffs parecem diminuir um pouco o suspense sobre o que vai acontecer - e quem vai sobreviver - à medida que esta série final de episódios se desenrola, encontrando o grupo central envolvido com a ameaça conhecida como a Commonwealth, uma comunidade invulgarmente avançada para estes tempos pós-apocalípticos, mas ainda dirigida por pessoas terríveis e horríveis.

Francamente, o franchise nascido dos livros de banda desenhada do escritor Robert Kirkman e do artista Tony Moore beneficiaria quase de certeza se tivesse um perfil um pouco mais baixo, mas a AMC respondeu ao sucesso da série explorando-a de todas as formas imagináveis, incluindo outros meios de comunicação. Deslumbrada com o sonho de ter a sua própria "Guerra das Estrelas", a rede lançou-se num "universo" "Walking Dead", talvez o termo mais usado no atual panorama do entretenimento.

Embora a série emblemática tenha arrefecido consideravelmente desde o seu apogeu - quando foi classificada como o programa mais visto na televisão, praticamente inédito para uma rede básica de cabo, com uma média de mais de 14 milhões de espectadores no seu pico - continua a ser uma atração formidável e um peso pesado dos meios de comunicação social.

A promessa de um "final", mesmo que não o seja, de uma temporada que - dividida em três partes - começou há mais de um ano, vai quase de certeza criar um ponto de inflexão e alimentar o interesse pelos últimos episódios.

Ainda assim, se o título sempre se referiu tanto aos humanos desorganizados como aos monstros que os transformariam em presas, "The Walking Dead" poderia também referir-se à atual natureza indestrutível do franchise. E apesar de todo o alarido que rodeia a sua marcha em direção a esta linha de chegada arbitrária, fique descansado, o compromisso da AMC para com a televisão com zombies não vai a lado nenhum.

"The Walking Dead" começa os seus últimos oito episódios a 2 de outubro, às 21h00 ET, no AMC.

Fonte: edition.cnn.com