The Voice" coroa o vencedor da 24ª temporada

A competição ficou entre o cantor Huntley da equipa Niall Horan e a cantora Ruby Leigh da equipa Reba McEntire, com Leigh e a treinadora Reba a cantarem uma cover de "Rockin' Around the Christmas Tree" de Brenda Lee.

Huntley e o seu treinador Horan cantaram uma versão acústica de "Knockin' on Heaven's Door" de Bob Dylan.

Horan elogiou Huntley durante toda a competição.

"Huntley é o tipo de cara com quem eu sairia de qualquer jeito", disse Horan sobre o vocalista da Virgínia, que acabou sendo coroado o vencedor da 24ª temporada.

"Niall mostrou-me que posso ser eu próprio nesta indústria", disse Huntley sobre Horan antes da sua vitória. "Eu posso ser o meu eu pateta Huntley, e eu adoro isso."

Noutra parte da final, Lila Forde interpretou uma versão de "Sleigh Ride" de Ella Fitzgerald com o treinador John Legend. Ford terminou a competição em quinto lugar.

Jacquie Roar, da equipa Reba, cantou uma cover de "No One Else on Earth" de Wynonna Judd. Ela ficou em quarto lugar.

A cantora Mara Justine, da equipa Niall, cantou uma cover de "Wasted Time" dos Eagles. A cantora de Nova Jersey ficou em terceiro lugar.

Fonte: edition.cnn.com