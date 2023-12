"The Marvels" é o filme mais curto da Marvel, mas não está nem perto de ser um dos seus melhores

Embora esta sequela de "Capitã Marvel" marque o culminar de um vasto trabalho de base, tendo introduzido personagens via streaming em "WandaVision" e "Ms. Marvel", a sua principal fraqueza não reside tanto no trio de heróis, cuja interação rende bons momentos, mas sim no seu vilão. Trata-se de Dar-Benn (Zawe Ashton), um líder Kree vingativo, que procura vingança contra a Capitã Marvel (Brie Larson), empunhando um martelo como o que Ronan usou.

A ameaça, infelizmente, parece particularmente indescritível, e o Dar-Benn - embora poderoso - menos do que interessante. Em suma, é um longo caminho de volta ao bom capitão a trocar cabeçadas com Thanos em "Avengers: Endgame".

Por outro lado, "The Marvels" segue uma trajetória um pouco diferente, baseando-se numa anomalia de deslocação temporal que faz com que o trio Capitão Marvel, Monica Rambeau (Teyonah Paris) e Ms. Marvel (Iman Vellani) entrem e saiam dos lugares uns dos outros, um efeito estranho que é jogado em grande parte para rir, mas que no início se revela demasiado caótico para o seu próprio bem.

A realizadora Nia DaCosta (que partilha o crédito do argumento com Megan McDonnell e Elissa Karasik), cujos créditos incluem a sequela de terror "Candyman", encontra a sua jogadora mais apelativa na Kamala Khan de Vellani, cuja reação de fã-garota, impressionada e sem pudor, aos heróis mais velhos dá ao filme uma doçura brincalhona e muita da sua diversão.

O outro ator utilitário de destaque também se inclina para o lado mais parvo: Goose, o gato Flerken que periodicamente tosse algo muito mais nojento do que uma bola de pelo.

A combinação de Vellani e do gato pode aumentar o apelo juvenil do filme; ainda assim, esse é o tipo de material aparentemente mais adequado para a latitude narrativa de uma série de streaming com vários episódios, o que só alimenta a sensação de "The Marvels" como algo próximo de "Marvel Lite", menos digno de patrocínio teatral quando o toque de Midas do estúdio já parece consideravelmente menos dourado. (O primeiro filme, nomeadamente, ultrapassou as expectativas de bilheteira).

Vários factores são responsáveis por isso, alguns fora do controlo da Marvel. No entanto, o mais subestimado - exceto talvez pelo excesso de conteúdos em streaming - pode envolver o ponto alto da ópera "Endgame", que os filmes subsequentes tiveram dificuldade em replicar, juntamente com a perda de actores-chave que saíram durante ou à volta dele.

Nessa perspetiva, o elemento mais encorajador de "The Marvels" espera até à cena do crédito final, uma das mais intrigantes da memória recente em termos de sugestão de possibilidades para o futuro.

Para além disso, "The Marvels" é muito pouco interessante, numa altura em que a Marvel precisa de arriscar. Porque, apesar de apresentar um herói que viaja pelo espaço e que pode majestosamente voar para as estrelas, esses actos heróicos surgem num filme que só de forma intermitente consegue arrancar.

"The Marvels" estreia a 10 de novembro nos cinemas norte-americanos. Tem classificação PG-13.

