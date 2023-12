"The Crown" recarrega-se com novos protagonistas e velhos problemas numa quinta temporada mais desarticulada

Esse tema está entre as intrigas palacianas mais sumarentas da nova temporada, quando o Príncipe Carlos (Dominic West) se irrita com o seu estatuto de herdeiro e discute abertamente o "Síndroma da Rainha Vitória", uma referência à sua mãe, a Rainha(Imelda Staunton), que está demasiado enraizada no passado e na tradição para satisfazer as exigências mutáveis de uma monarquia moderna.

Claro que a temporada começa em 1991, por isso há o conhecimento tentador de que Elizabeth manteria esse título por mais três décadas, e que Charles está prestes a prejudicar gravemente a sua imagem pública graças à rutura do seu casamento com Diana (Elizabeth Debicki), que capta na perfeição o olhar pensativo e vagamente triste de Diana. A personagem não se sai tão bem em termos de perceção emocional, uma vez que, desta vez, é retratada de forma menos simpática, pelo menos na sua ingenuidade em relação ao inferno que seria falar publicamente sobre a família real.

O desconforto associado a estas explosões públicas recai sobre o novo Primeiro-Ministro, John Major (Jonny Lee Miller), que reconhece a dinâmica do que está a acontecer melhor do que os actores principais, o que não torna o seu papel menos desconfortável para ele.

O argumentista/produtor Peter Morgan volta a envolver-se em todo o tipo de situações ao longo dos 10 episódios, incluindo a amizade improvável que se desenvolve entre o Príncipe Philip (Jonathan Pryce, que desempenha um papel importante) e Penny Knatchbull (Natascha McElhone), a mulher muito mais jovem do afilhado de Philip, que começa quando ele procura consolá-la da morte trágica da filha.

Philip também se encarrega de repreender Diana por não compreender a instituição com a qual se casou, lembrando-lhe que "não é uma família. É um sistema".

Ainda assim, dado o foco em Diana e Charles durante esta década, as digressões parecem mais pronunciadas - e em alguns casos, questionáveis - nesta temporada, desde a situação da Princesa Margaret (agora Lesley Manville), que ainda não fez as pazes com o seu passado, a um extenso desvio para a história de Dodi e Mohamed al-Fayed ("The Kite Runner's", Khalid Abdalla e Salim Daw, respetivamente), o eventual namorado de Diana e o seu pai rico e obcecado pelo estatuto, a cujos olhos o jovem nunca consegue alcançar o suficiente.

Se juntarmos a isto um episódio dedicado à Rússia e à história sórdida da realeza em torno da Revolução, parece que estamos a ir longe demais.

Os lábios superiores permanecem incrivelmente rígidos, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Quando Carlos diz à mãe, em privado, em relação a Diana, "Fiz o que me pediste, mamã. Tentei fazer com que as coisas funcionassem", ela responde-lhe de forma dura que "ter um casamento feliz é uma preferência e não um requisito".

O elenco continua a ser um luxo a quase todos os níveis - Timothy Dalton até aparece numa pequena mas significativa participação especial - e para aqueles que não se fartam de mexericos reais, Morgan volta a dar a conhecer ao público a sua versão do que se passou à porta fechada, como quando Carlos e Diana conversam calmamente depois de finalizarem o divórcio.

"Nunca foste jovem, mesmo quando eras jovem", diz-lhe ela.

"The Crown" tem sido excelente, como atesta a atribuição de um Emmy à sua quarta temporada, e continua a ser muito boa. No entanto, tendo em conta os pontos altos que as versões mais jovens destas personagens proporcionaram, para usar a expressão da Rainha, assistir à atual temporada parece mais uma preferência do que um requisito.

"The Crown" começa a sua quinta temporada a 9 de novembro na Netflix.

Fonte: edition.cnn.com