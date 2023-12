The Chicks lamenta o falecimento de Laura Lynch, membro fundador

Os membros da banda anteriormente conhecida como The Dixie Chicks publicaram uma declaração no sábado em sua página oficial do Instagram, onde compartilharam um vídeo de Lynch cantando e tocando com a banda, escrevendo que "estão chocados e tristes ao saber" de sua morte.

"Temos um lugar especial nos nossos corações pelo tempo que passámos a tocar música, a rir e a viajar juntos. Laura era uma luz brilhante... a sua energia e humor contagiantes deram uma faísca aos primeiros dias da nossa banda", continua o post.

"Laura tinha um dom para o design, um amor por todas as coisas do Texas e foi fundamental para o sucesso inicial da banda. Os seus talentos inegáveis ajudaram a impulsionar-nos para além do trabalho nas esquinas das ruas, para palcos em todo o Texas e no centro-oeste."

O post foi assinado "Emily, Martie & Natalie", em homenagem às actuais membros da Chicks, Emily Strayer, Martie Maguire e Natalie Maines.

Strayer e Maguire fundaram o Dixie Chicks em 1989 com Lynch e Robin Lynn Macy.

Em 1992, Macy deixou a banda, e Maines mais tarde substituiu Lynch como vocalista principal.

A banda teve sucesso comercial com o seu quarto álbum "Wide Open Spaces" em 1998, o primeiro com a participação de Maines.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com