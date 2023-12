"The Bubble" transforma os protocolos de Hollywood sobre a Covid numa comédia de época pandémica

O conceito potencialmente divertido envolve a produção da última sequela (a sexta!) de "Cliff Beasts", um franchise de filmes fictício descrito como o 23º mais rentável da história. O elenco tem de se reunir de acordo com as directrizes de produção impostas durante o auge da Covid, isolados num hotel, quando não estão suspensos por fios em frente a um ecrã verde, a proferir diálogos rígidos e a lutar contra monstros gerados por computador.

"O lugar mais seguro do mundo neste momento é um set de filmagens", diz a Carol (Karen Gillan), um dos membros do elenco, ao seu agente, quando ela se recusa a participar, depois de ter irritado os seus colegas ao faltar à última sequela para participar num projeto pouco aconselhável sobre a união de judeus e palestinianos contra extraterrestres.

Toda a loucura que envolve a produção de um filme é essencialmente posta em esteroides, com a equipa a receber avisos sobre o quão estranhos os actores podem ser, excentricidades aumentadas pelo isolamento de todos num espaço confinado.

Obviamente, a falta de criatividade em Hollywood, que se preocupa com as sequelas, é propícia à paródia, mas todas as indirectas seriam provavelmente melhores numa estreia da indústria cinematográfica do que em casa, através da Netflix. As piadas internas incluem uma menção aos People's Choice Awards, um ator convencido de que pode melhorar o guião e uma chefe de estúdio (Kate McKinnon) que faz ameaças à distância com um sorriso insincero.

Ainda assim, o tédio que o elenco suporta, sentado isoladamente, começa a contagiar o espetador, superando os esforços exagerados de Leslie Mann (esposa de Apatow), David Duchovny, Keegan-Michael Key, Pedro Pascal, Iris Apatow - no papel de uma influenciadora que quer aproveitar os seus seguidores nas redes sociais - e muitas, muitas participações especiais de celebridades, que conseguem ser impressionantes no seu volume e, na sua maioria, gratuitas na sua execução.

Partilhando o crédito do guião com Pam Brady, Apatow apresenta algumas frases inteligentes, mas que se perdem no meio do ruído geral e do tom maníaco. Embora não seja necessariamente demasiado cedo para um filme engraçado sobre a Covid, "The Bubble" esforça-se por atingir o nível de zanzice desejado até ao final.

"Eu sou o pintor e vocês são a tinta", diz o previsível realizador stressado, interpretado por Fred Armisen, ao seu elenco.

Tendo recentemente dedicado tempo a documentários sobre as lendas da comédia Garry Shandling e, em breve, George Carlin, Apatow fez certamente a sua quota-parte de comédias memoráveis desde "The 40-Year-Old Virgin". "The Bubble" também declara abertamente a sua missão despretensiosa, que é a de oferecer às pessoas uma distração ligeira nestes tempos conturbados.

É uma boa ideia, mas no que toca a distracções, esta é demasiado parecida com ver tinta a secar.

"The Bubble" estreia a 1 de abril na Netflix.

