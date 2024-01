Taylor Swift manifestou a sua relação com Travis Kelce há anos?

Em 2009, a cantora superstar conversou com a revista Glamour e foi questionada sobre como seria um relacionamento para ela.

"Vai ser sempre à distância, mesmo que eu namore o rapaz que vive ao meu lado em Nashville. Terei de voar para o ver e levá-lo a sítios para me ver", disse Swift na altura. "Parece-me que isso implicaria mais agenda, e eu já lido com muita agenda na minha vida. Claro que, se eu conhecesse alguém que valesse a pena, provavelmente deixaria de pensar assim!"

Kelce encaixa-se definitivamente nesse perfil.

Ela viajou para o ver jogar futebol e ele foi para o estrangeiro para a ver na sua "Eras Tour". Para além disso, os dois têm ido e vindo da casa dele no Missouri e da dela em Nova Iorque para passarem tempo juntos.

No artigo da Glamour de há 15 anos, Swift também foi questionada se só "namoraria alguém com um nível de sucesso semelhante".

"Acho que é mais uma questão de confiança. Acho que é mais uma questão de confiança. Não gostaria de estar com alguém que me deixasse fazer todos os planos e ter todo o controlo", comentou Swift. "É muito natural para mim entrar em modo de planeamento, mas prefiro estar com alguém que tenha a sua própria voz, paixão e ambição."

Muitas pessoas acham que isso soa exatamente como Kelce, um jogador dos Kansas City Chiefs que é claramente apaixonado por futebol e que se sente suficientemente confortável com a fama para ter sido muito público na sua relação com Swift.

Tudo isso leva a crer que Kelce pode ser o fim do jogo para Swift.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com