Taylor Swift impede-nos de teorizar sobre o que é "Anti-Hero

Mas quando se trata de seu novo single "Anti-Hero", não há necessidade de se perguntar.

Swift compartilhou um videoclipe em sua conta verificada no Instagram, no qual ela diz que é "uma das minhas músicas favoritas que já escrevi".

"Eu realmente não acho que eu tenha mergulhado tão longe em minhas inseguranças neste detalhe antes", diz ela. "Sabem, eu luto muito com a ideia de que a minha vida se tornou incontrolável, e para não parecer muito sombria, eu apenas luto com a ideia de não me sentir como uma pessoa."

A cantora e compositora superstar diz que não quer que as pessoas sintam pena dela, acrescentando que a música é uma "visita guiada" de todas as coisas que ela odeia em si mesma.

"Todos nós odiamos coisas sobre nós mesmos e são todos esses aspectos das coisas que não gostamos e gostamos sobre nós mesmos que temos que aceitar se vamos ser essa pessoa", diz ela no clipe. "Sim, eu gosto muito de 'Anti-Hero' porque acho que é muito honesto".

O single é a terceira faixa do seu próximo álbum, "Midnights".

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com