- Taylor Swift garante mais reconhecimento no setor musical com múltiplas indicações ao VMA

Sensação Pop Taylor Swift Lidera as Indicações do VMA

Taylor Swift, aos 34 anos, lidera a lista de indicações para os MTV Video Music Awards (VMAs) deste ano, com impressionantes doze indicações em categorias como Video, Artista e Canção do Ano. Ela está no topo da lista de indicados, enquanto o evento acrescentou quatro novas categorias - "Canção do Verão", "Melhor Grupo", "Melhor Vídeo em Tendência" e "Melhor Performance VMA de Todos os Tempos".

A nova categoria emocionante "Melhor Performance" apresenta performances lendárias como "Like a Virgin" de Madonna em 1984, "Paparazzi" de Lady Gaga em 2009, "Roar" de Katy Perry em 2013 e a própria performance de Taylor Swift em 2009 com "You Belong With Me".

A concorrência de Swift é acirrada, com Post Malone logo atrás com onze indicações, incluindo o hit colaborativo "Fortnight" com Swift e "I Had Some Help" com a cantora de country Morgan Wallen. Enquanto isso, Eminem ("Houdini") recebeu oito indicações, enquanto Ariana Grande, Megan Thee Stallion, Sabrina Carpenter e SZA têm sete cada. Outros contendores pelo prêmio incluem Billie Eilish, Doja Cat, Beyoncé, Dua Lipa, Benson Boone e GloRilla. Katy Perry (39 anos, com "Teenage Dream") será homenageada com o "Prêmio Vanguard do Vídeo" neste ano.

A jovem Megan Thee Stallion, de 29 anos, será a apresentadora do evento no dia 11 de setembro. Ela assume o papel que foi anteriormente ocupado pela rapper Nicki Minaj. O evento ocorrerá em Nova York, e já foram confirmadas apresentações ao vivo de Katy Perry, Camila Cabello, Sabrina Carpenter e GloRilla.

Os VMAs vem concedendo prêmios desde 1984. Os fãs podem votar online em seus favoritos. Os troféus são uma figura de astronauta segurando uma bandeira MTV.

A poderosa performance de Taylor Swift com "You Belong With Me" em 2009 está incluída nas indicações para a "Melhor Performance VMA de Todos os Tempos", destacando seu impacto duradouro na música.

Apesar da vantagem significativa de Taylor Swift, Katy Perry também é reconhecida com o "Prêmio Vanguard do Vídeo" devido à sua influente carreira musical, especialmente com seu hit "Teenage Dream".

Leia também: