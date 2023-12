Taylor Swift chora fã que morreu antes de concerto no Brasil

"Não acredito que estou a escrever estas palavras, mas é com o coração destroçado que digo que perdemos um fã esta noite, antes do meu espetáculo", disse Swift. "Nem consigo dizer-vos o quão devastada estou com isto. Há muito pouca informação que tenho para além do facto de que ela era incrivelmente bonita e demasiado jovem".

As circunstâncias que envolveram a morte não são claras.

A sexta-feira marcou o primeiro show de Swift no Rio de Janeiro, que está a registar altas temperaturas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil.

"Não vou poder falar sobre isso no palco porque me sinto dominada pela dor quando tento falar sobre isso", disse Swift. "Quero dizer agora que sinto profundamente esta perda e que o meu coração partido está com a família e os amigos dela. Esta é a última coisa que pensei que aconteceria quando decidimos trazer esta digressão para o Brasil".

Swift está programada para se apresentar no sábado e domingo no Rio de Janeiro antes de ir para São Paulo para mais três apresentações, de acordo com seu site.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com