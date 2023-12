Taylor Swift, Beyoncé e divórcios de celebridades: Estes são os momentos mais marcantes da cultura pop em 2023

Vivemos muito este ano - demasiado, até! Desde a monopolização das nossas vidas por Beyoncé e Taylor Swift até aos debates sobre a segurança da NFL, greves laborais, divórcios de celebridades e intermináveis idas a tribunal (quem diria que Gwyneth Paltrow e Young Thug teriam algo em comum este ano?), nós - dois autoproclamados estudiosos da cultura pop - lembrámo-nos de tudo.

Por isso, juntem-se todos, amigos amigos da cultura. Aqui estão as coisas que definiram a cultura pop este ano, para o bem e para o mal.

'Barbenheimer' domina as bilheteiras

Foi um evento teatral como não víamos desde a morte de Tony Stark no MCU (desculpem, isto já não é um spoiler). "Barbie" e "Oppenheimer", dois dos filmes mais esperados de 2023, estrearam no mesmo fim de semana de verão. ("Barbie" foi lançado pela Warner Bros., que partilha a empresa-mãe Warner Bros. Discovery com a CNN).

Em vez de os colocar em competição, os cinéfilos criaram uma campanha viral para os verem no mesmo dia, numa dupla apresentação dissonante. Chamaram-lhe "Barbenheimer". Para além do burburinho e dos orçamentos de marketing, o movimento "Barbenheimer" levou os dois filmes ao topo das bilheteiras e deu às salas de cinema um impulso muito necessário. A verdadeira lição a retirar daqui é que o público só quer ver bons filmes, quer estejam impregnados de pavor histórico ou decorados de cor-de-rosa.

As memórias de celebridades reinam

Foi o ano das memórias das celebridades - "The Woman in Me", de Britney Spears, foi anunciado como o primeiro relato do ídolo pop sobre os seus 13 anos de tutela, enquanto "Spare", do Príncipe Harry, foi o relato do antigo membro da realeza sobre a casa de Windsor.

Barbra Streisand, claro, precisou de quase 1000 páginas para contar a sua vida notável e até Julia Fox, aos 33 anos, tinha um livro cheio de histórias inacreditáveis. Os audiolivros que os acompanhavam tornaram os textos ainda mais ricos: Michelle Williams, cinco vezes nomeada para os Óscares da Academia, recitou despreocupadamente a passagem "fo shizz" de Justin Timberlake/Ginuwine do livro de memórias de Spears; o Príncipe Harry tornou-se viral por ler linhas descritivas sobre o seu pénis. A sua honestidade valeu a pena: Os quatro livros de memórias tornaram-se best-sellers do New York Times.

Scandoval choca o universo Bravo

Quando a estrela de "Vanderpump Rules", Tom Sandoval, traiu a sua noiva e co-estrela Ariana Madix com a sua co-estrela Rachel Leviss, os fãs ficaram chocados. A manifestação de choque e apoio a Madix foi tão grande que obrigou até os telespectadores que não eram de Vanderpump Rules a prestar atenção. E depois, quando as revelações foram para o ar no programa "Pump Rules", os fãs reviveram o drama como se fosse a primeira vez - o episódio sobre o rescaldo da separação foi o mais bem cotado da série. Madix, pelo menos, usa bem o desgosto: Lançou recentemente um livro de receitas de cocktails e em breve será a estrela de "Chicago" na Broadway.

M3GAN

A IA continua a escrever a sua própria história de terror à medida que a tecnologia arranca textos de livros, cria arte bizarra e, de um modo geral, nos assusta. Se ao menos a IA estivesse contida em "M3GAN", um filme sobre um androide assassino que se parece com um pré-adolescente e mata os seus inimigos entre danças TikTok e gracejos impassíveis. M3GAN fez do seu filme homónimo um acontecimento hilariante e imperdível - e agora, provavelmente, vai liderar uma saga de filmes baseados na sua ameaça sardónica.

George Santos aterra no Cameo depois do Congresso

O representante republicano de Nova Iorque foi expulso do Congresso em dezembro, depois de uma investigação da Câmara dos Representantes sobre Ética ter descoberto que ele usou indevidamente fundos de campanha e violou várias leis federais. O político em desgraça transformou a sua expulsão, no que pareceram meras horas depois, numa carreira no Cameo, gravando mensagens para clientes pagantes sobre tudo, desde ignorar os inimigos até transferir o espírito de um cônjuge falecido para um manequim. No momento em que este artigo foi escrito, os vídeos personalizados custavam 500 dólares.

'Os Simpsons' continua

"Os Simpsons" tem tido algumas constantes ao longo das suas três décadas e 35 temporadas: A família será sempre amarela, Springfield será sempre apátrida e Homer estrangulará sempre Bart. E, no entanto, os fãs tinham a certeza de que o patriarca amante de donuts da televisão tinha finalmente dispensado o miúdo depois de uma piada num episódio recente se ter tornado viral fora do ar: "Vês, Marge, estrangular o rapaz compensou", disse Homer, antes de acrescentar rapidamente: "Estava a brincar, já não faço isso. Os tempos mudaram".

O criador da série, Matt Groening, e o produtor, James L. Brooks, acabaram com os rumores com um novo desenho de Homer a torcer o pescoço do jovem vadio, desta vez por "clickbaiting". E, segundo a equipa, "Homer Simpson não estava disponível para comentar porque estava ocupado a estrangular o Bart".

A febre de Pedro Pascal atinge novos patamares

O Sr. "Mandalorian" ganhou novos fãs este ano como Joel em "The Last of Us", a aclamada adaptação da HBO do videojogo com o mesmo nome. O Joel de Pascal é um assassino de zombies fungos cujo coração descongela lentamente durante o tempo em que viaja pelos EUA pós-apocalípticos com uma adolescente que adora trocadilhos. É uma reviravolta vencedora que lhe valeu uma nomeação para um Emmy, um elogiado trabalho como apresentador no "Saturday Night Live" - que não será a sua única aparição em 2023 - e muitas fancams do TikTok. Há rumores de que Pascal se juntará ao MCU a seguir - mas a que horas? Presumimos que ele já está ocupado o suficiente sendo o queridinho da América.

As digressões "Eras" e "Renaissance" fazem o verão cantar

A digressão "Eras" de Taylor Swift e a digressão "Renaissance" de Beyoncé foram os sóis à volta dos quais giraram os nossos verões. Se não usaste o chique todo alienígena para a "Renaissance", usaste as pulseiras da amizade para a "Eras". Ou se calhar, fazias as duas coisas! As digressões tornaram-se gigantes que quebraram recordes, trazendo milhares de milhões de dólares em receitas para a Live Nation, esgotando estádios em todo o mundo e dando origem a filmes de concertos de grande sucesso que também se tornaram grandes produtores de dinheiro. O ano pertence a estas duas rainhas.

A Fórmula 1 foge com os nossos corações

A quinta temporada de "Drive to Survive", uma série documental da Netflix sobre a Fórmula 1, foi para o ar em fevereiro, trazendo todo o tipo de jargão da F1 para o léxico (veja-nos a navegar no trânsito a caminho do trabalho, a correr pela autoestrada e a dizer a nós próprios "push push").

Para além das nossas deslocações rápidas, a F1 teve um ano em grande nos EUA. Fabricantes de automóveis americanos como a General Motors e a Ford candidataram-se a participar na ação e a época foi coroada com o primeiro grande prémio do desporto em Las Vegas em mais de 40 anos. O evento foi um ponto de encontro de celebridades e, apesar de muitos residentes se mostrarem cépticos, o espetáculo de ver os pilotos a desfilar pela Strip foi um espetáculo digno de ser visto. A F1 pode ainda não ter tomado o lugar do futebol como o desporto favorito dos americanos, mas ganha pontos por tentar.

Toda a gente entra em greve

Trabalhadores da indústria automóvel, actores, hoteleiros, escritores, profissionais de saúde - é só dizer que provavelmente entraram em greve.

A maior delas foi, aparentemente, a greve do WGA, uma saga de quase cinco meses que, juntamente com a greve do SAG-AFTRA, paralisou Hollywood. Quem diria que iríamos sentir falta de ver as mais belas de entre nós a promover o seu trabalho?

Infelizmente, sentimos, e a pausa expôs alguns dos sinistros pontos fracos da indústria - nomeadamente quando um executivo de um estúdio disse ao Deadline que permitiria que a greve continuasse até que os argumentistas "começassem a perder os seus apartamentos e a perder as suas casas". ESTES escritores estremecem só de pensar nisso.

Trump faz história

Era uma foto de prisão diferente de qualquer outra. Os olhos fixos na câmara, ligeiramente injetados de sangue, as sobrancelhas como duas marcas de verificação invertidas, a boca torcida numa careta. O recluso nº P01135809, também conhecido como o antigo presidente Donald J. Trump. Poucas vezes uma fotografia de prisão suscitou tanto debate e análise como esta, tirada depois de Trump ter sido indiciado pelas suas tentativas de anular as eleições de 2020 no estado da Geórgia.

Trump ficará na história por muitas coisas, e o facto de ser o único presidente a ter uma fotografia de caneca é uma delas.

Travis Kelce encontra uma nova base de fãs

Travis Kelce, tight end dos Kansas City Chiefs, começou o ano em alta, depois de a sua equipa ter ido ao concerto da Rihanna - perdão - à Super Bowl, enfrentando o seu irmão mais velho Jason e os Philadelphia Eagles. Numa vitória para todos os irmãos mais novos, os Chiefs venceram e o evento ficou conhecido como o Kelce Bowl.

Para a maioria das pessoas, isso teria sido publicidade suficiente para o ano. Depois, Kelce começou a namorar uma artista indie pouco conhecida chamada Taylor Swift. Já ouviste falar dela?

Kelce, outrora conhecido sobretudo pelos adeptos da NFL e pelos viciados em fantasy football, é agora uma das celebridades mais dissecadas do ano. Os seus posts antigos no X, antigo Twitter, tornaram-se virais graças à investigação dos Swifties; a sua ex saiu da toca para partilhar os pormenores do seu antigo envolvimento; e as pessoas parecem ter-lhe perguntado mais sobre a sua relação do que sobre o seu futebol. Parece que não víamos este nível de obsessão por celebridades desde o início dos anos 2000. Obrigado, Kelce, pela nostalgia.

As celebridades divorciam-se

Para Taylor Swift e Travis Kelce, foi o outono do amor. Mas para todas as outras celebridades - Joe Jonas e Sophie Turner, Jodie Turner-Smith e Joshua Jackson, Cardi B e Offset, Jeremy Allen White, Reese Witherspoon, Tina Knowles, Tia Mowry, Deion Sanders, Hugh Jackman, Britney Spears, Ariana Grande, Sofía Vergara, Ricky Martin, Billy Porter, Kevin Costner, David Lynch, Lukas Gage, Maren Morris e, e, e, - foi o ano do divórcio. Womp womp.

A inteligência artificial começa a tomar conta de nós

Embora a IA tenha começado o seu ataque à nossa cultura no ano passado com a introdução do ChatGPT, este ano aumentou a escala. Apesar dos avisos dos especialistas, as empresas continuaram a adotar a IA. O Spotify, depois de ter despedido mais de 2.000 funcionários este ano, continuou a investir na tecnologia. A cadeia de jornais Gannett começou a utilizar a IA para escrever reportagens sobre desportos escolares, tendo anunciado uma pausa depois de várias reportagens terem sido mal feitas. E uma autora falou sobre o facto de o seu nome ter sido utilizado para escrever livros que foram realmente gerados por IA.

Tudo isto parece saído de um filme de ficção científica - e esses, claro, acabam sempre bem para as pessoas que os protagonizam! Infelizmente, parece que a tomada de controlo vai continuar e, certamente, não temos nada com que nos preocupar.

RIP para a conta Netflix da namorada do irmão do nosso melhor amigo

A conta da Netflix que usávamos para ver "Bojack Horseman" às duas da manhã ou para odiar "Emily in Paris". Este ano, para nosso desgosto coletivo, a Netflix começou a sua repressão de palavras-passe - aumentando com sucesso as inscrições de novos assinantes e acabando com o acesso à nossa conta no processo. Narcs! Esperamos que estejam felizes.

Surgem os substitutos do Threads, Bluesky e Twitter

Nunca chegámos a acordo sobre um substituto, pois não? Este ano, o Twitter tornou-se X sem qualquer razão aparente (obrigado, Elon!), e efetivamente matou a plataforma. Os nossos amigos da CNN Business disseram que Musk transformou o Twitter "numa casca do seu antigo eu". Que horror.

No seu lugar, surgiu uma miríade de alternativas. Threads, Bluesky, Mastodon, Spill e T2 tiveram vários níveis de sucesso no rasto do X, embora nenhum consiga competir com o Twitter no seu apogeu. Talvez, em vez de um substituto, todos nós nos afastemos um pouco das redes sociais. Isso não seria bom?

O hip-hop faz 50 anos e André 3000 faz um álbum de flautas

Não é todos os anos que um género musical tão enraizado na cultura americana faz 50 anos. E TAMBÉM não é todos os anos que André 3000, um dos expoentes do género, lança o seu primeiro álbum a solo, "New Blue Sun", que não é de todo um álbum de hip-hop, mas sim uma odisseia de flauta, com um toque primaveril.

O que mais poderíamos esperar do artista dos OutKast, que passou anos a aparecer aleatoriamente em público a tocar um instrumento de sopro? O título da faixa de abertura parece refletir esta batalha interna: "Juro, eu queria mesmo fazer um álbum de 'rap', mas desta vez o vento soprou-me literalmente assim". Não sabemos o que os próximos 50 anos de hip-hop nos reservam, mas se Three Stacks estiver a liderar o caminho, segui-lo-emos de bom grado.

Damar Hamlin muda o estado da NFL

Apenas dois dias após o início do novo ano, o safety do Buffalo Bills, Damar Hamlin, deixou o país inteiro com a respiração suspensa. A ordem dos acontecimentos foi repetida inúmeras vezes. Hamlin, num jogo de final de época contra os Cincinnati Bengals, levou um tiro na cabeça e na zona do peito. Levantou-se, deu alguns passos e caiu para trás. Mais tarde, foi revelado que o jogador, então com 24 anos, tinha sofrido uma paragem cardíaca em campo. Enquanto ele era retirado do campo, alguns jogadores ajoelharam-se em oração, outros choraram.

Apesar de Hamlin ter regressado à ação na NFL, ainda que minimamente, o episódio foi preocupante para a liga desportiva profissional favorita dos americanos, que já enfrentava questões sobre a segurança dos jogadores. Apesar da recente dose de boa publicidade do romance entre Kelce e Swift, ainda não se sabe se essas questões foram respondidas no final de mais uma temporada.

Ayo Edebiri torna-se a nossa comediante favorita

Talvez seja fã do seu trabalho, nomeado para um Emmy, como a chefe de cozinha Sydney em "The Bear". Ou talvez ela o tenha conquistado como a adorável Josie na comédia de clube de luta gay "Bottoms" (Edebiri inclina suavemente o seu chapéu imaginário e pronuncia "good eve-ning"). Pode tê-la visto na primeira fila da Thom Browne durante a semana da moda. Pode tê-la apontado com entusiasmo em qualquer um dos papéis secundários que desempenhou este ano, desde uma voz chave em "Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem", a uma frágil treinadora de combate em palco em "Theater Camp" e a irmã inconstante de Janine em "Abbott Elementary".

Independentemente de como a conhece, provavelmente adora-a. Ayo Edebiri rapidamente se estabeleceu como uma estrela em ascensão pela qual vale a pena torcer.

Rihanna deixa cair o microfone no Super Bowl

Rihanna anunciou a sua segunda gravidez este ano num local digno de uma das nossas grandes estrelas: Durante o espetáculo do intervalo da Super Bowl, vestida com roupas de marca. Vestida com um macacão vermelho-cereja com uma placa de peito correspondente da Loewe e enormes casacos tipo edredão da Alaïa, Rihanna lembrou-nos porque a amamos: Ela cantou seus maiores sucessos por mais de 10 minutos, tudo isso enquanto balançava uma barriga de bebê. Alguém se lembra de quem ganhou o Super Bowl este ano? Porque ainda estamos fascinados com o regresso confiante de Rih ao palco, com o bebé a reboque.

As celebridades vão a tribunal

Foi um ano atarefado para as celebridades que foram a tribunal, e os fãs (e os inimigos) acompanharam-nos de perto. Houve o caso de Gwyneth Paltrow, perpetuamente memed, num tribunal do Utah, que ela acabou por ganhar, depois de um optometrista reformado a ter acusado de se ter chocado com ele nos esquis, em 2016, e de o ter ferido. (Entre as falas mais memoráveis do julgamento - Gwynnie confessando que "perdeu meio dia de esqui" após o acidente com o optometrista).

O processo RICO de Young Thug, em Atlanta, está em curso e o aclamado rapper é acusado de liderar um gangue que partilha as iniciais da sua editora discográfica, YSL, e de praticar actos violentos durante mais de uma década. (O caso é especialmente controverso porque a acusação está a utilizar as letras das músicas de Thug como prova dos actos ilícitos do rapper).

E o antigo Presidente Donald Trump compareceu em tribunal mais do que uma vez este ano, mais recentemente para um julgamento de fraude civil em Nova Iorque. A sua já referida fotografia de rosto, tirada quando foi brevemente detido no Gabinete do Xerife do Condado de Fulton, na Geórgia, depois de se ter entregue por acusações criminais relacionadas com a fraude eleitoral de 2020, rendeu-lhe milhões de dólares.

Fonte: edition.cnn.com