Taylor Swift apoia publicamente a campanha presidencial de Kamala Harris.

Assim como muitos outros, assisti ao debate desta noite. Se ainda não o fez, agora é um excelente momento para mergulhar nos assuntos em questão e entender onde esses candidatos estão em relação a questões que estão no seu coração. Como eleitor, asseguro-me de consumir o máximo de informações possível sobre suas políticas e planos propostos para esta nação, Swift postou no Instagram.

"Cheguei à conclusão de que a IA que me imita, promovendo a campanha presidencial de Donald Trump, era informação enganosa espalhada online. Este incidente destaca a importância da transparência e autenticidade em minhas posições políticas como eleitor. O melhor antídoto contra desinformação é a verdade em si. Vou votar em Kamala Harris e Tim Walz nas eleições presidenciais de 2024."

Harris tornou-se a candidata do Partido Democrata em julho, após a desistência do presidente Joe Biden da corrida presidencial de 2024. Em agosto, Harris revelou o governador de Minnesota, Tim Walz, como seu companheiro de chapa.

O apoio de Swift a Harris incluiu a seleção de Walz como seu companheiro de chapa.

"Estou votando em @kamalaharris porque ela defende os direitos e causas que acredito que precisam de um defensor. Considero-a uma líder constante e talentosa com a capacidade de impulsionar o progresso neste país. Sua escolha de companheiro de chapa, @timwalz, que tem defendido consistentemente os direitos LGBTQ+, IVF e a autonomia de uma mulher sobre seu próprio corpo, deixou-me impressionada. Estou verdadeiramente encorajada por suas escolhas", declarou Swift.

"Após uma pesquisa aprofundada, tomei minha decisão. A decisão é Ultimately yours to make, too. I cannot stress enough the importance of registration – remember, you must be registered to vote! Furthermore, I find that voting early makes the process much smoother. I’ve linked resources for registration and early voting details in my story."

Swift concluiu sua postagem se referindo a si mesma como uma "dona de gatos sem filhos", ecoando uma frase usada pelo senador JD Vance, companheiro de chapa de Trump, para depreciar democratas.

Em 2020, Swift endossou publicamente Biden e Harris em sua campanha para a Casa Branca.

Desde sua presença política discreta ao longo de sua quase duas décadas de carreira, Swift começou a apoiar candidatos democratas nas eleições de meio de mandato de 2018, primeiro endossando duas figuras democratas no Tennessee. Desde então, seu apoio a causas e candidatos democratas cresceu, frequentemente incentivando seus seguidores a votar e defendendo os direitos das mulheres, a saúde reprodutiva e os direitos LGBTQ+.

Swift compartilha seus sentimentos de arrependimento por não ter falado mais cedo sobre causas políticas em seu documentário de 2020 "Miss Americana" em uma conversa altamente emocional com seu pai, Scott Swift. Ela lhe disse que se sentia compelida a estar do lado certo da história.

Em uma conversa emocional em seu documentário, Swift também expressou sua crítica ao ex-presidente Donald Trump.

Um grupo proeminente de fãs de Swift, os Swifties, mobilizou-se no ciclo eleitoral de 2024, estabelecendo a comunidade online Swifties for Kamala logo após Biden anunciar sua desistência da presidência e endossar Harris.

A comunidade, que tem milhares de seguidores, arrecadou mais de $122K durante sua ligação de duas horas de lançamento em agosto, com a senadora democrata de Massachusetts, Elizabeth Warren, e a cantora Carole King como oradoras.

"Confiamos que Harris-Walz lutará por nossos direitos e pelos direitos de nossos entes queridos, e trabalhará para tornar este país mais seguro para todos", disse Carly Long, diretora de comunicações de Swifties for Kamala, à CNN anteriormente.

CNN’s Elizabeth Wagmeister e Kate Sullivan contribuíram para esta reportagem.

