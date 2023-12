Taylor Hawkins homenageado em vídeo nos Grammys

O apresentador dos Grammys, Trevor Noah, introduziu uma montagem de vídeo da atuação de Hawkins, enquanto a canção "My Hero" da banda tocava. O vídeo conduziu ao segmento In Memoriam, interpretado por Ben Platt, Cynthia Erivo, Leslie Odom Jr. e Rachel Zegler.

Estava previsto que os Foo Fighters actuassem nos Grammys mas, na sequência da morte de Hawkins há pouco mais de uma semana, o grupo cancelou a sua atuação e a próxima digressão.

Hawkins morreu pouco antes de os Foo Fighters subirem ao palco do Festival Estereo Picnic em Bogotá, Colômbia.

"A família Foo Fighters está devastada com a perda trágica e prematura do nosso amado Taylor Hawkins. O seu espírito musical e o seu riso contagiante viverão com todos nós para sempre", disseram os Foo Fighters num comunicado na altura.

Os Foo Fighters ganharam três prémios Grammy no início da noite, melhor atuação rock, melhor álbum rock e melhor canção rock.

