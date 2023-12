Sydney Sweeney e Glen Powell aquecem uma comédia romântica básica de sol e diversão em "Anyone But You

Bea e Ben, de Sweeney e Powell, conhecem-se muito bem no início, passando uma noite inebriante juntos antes de ela fugir, deixando-o confuso e zangado, e ela ouve-o a dispensá-la ao seu amigo num ato de bravata.

A amiga dele (a estrela de "Tick, Tick... Boom!" Alexandra Shipp) vai casar-se com a irmã (Hadley Robinson) num casamento na Austrália, o que obriga os dois a passarem algum tempo juntos, apesar da hostilidade que ainda persiste por causa da confusão. Para além disso, a festa de casamento inclui a ex de Ben (Charlee Fraser), enquanto os pais intrometidos de Bea (Dermot Mulroney e Rachel Griffiths) querem desesperadamente que ela faça as pazes com o seu antigo namorado (Darren Barnet), obrigando os dois a uma espécie de aliança desconfortável para tentar manter todo o ruído exterior à distância.

Dirigido por Will Gluck (que fez uma incursão anterior neste género com "Friends With Benefits") - que partilha o crédito do argumento com Ilana Wolpert - nada disto é particularmente convincente, mas também não precisa de o ser. A química entre Sweeney e Powell funciona, os dois são certamente um cartaz apelativo, e há algumas gargalhadas, a única grande envolvendo uma aranha australiana particularmente feia e intrusiva.

Acima de tudo, "Anyone But You" representa um exemplo intrigante de gestão de carreira, com Sweeney - que expressou frustração com o nível de atenção dos tablóides que gera, desde a discussão em torno de cenas de nudez até à política da sua família - a enveredar pela comédia romântica depois de ter sido a "it gal" da HBO em "Euphoria", "The White Lotus" e no filme de reposição "Reality". Por seu lado, Powell começa a exibir um lado mais suave depois das suas actuações em "Hidden Figures ", "Top Gun: Maverick" e "Devoção".

Como uma divertida sequência de créditos finais deixa claro, este é o tipo de filme que serve essencialmente como contraprogramação de férias - com a sua classificação R, destinada a um público ligeiramente mais adulto - uma ideia talvez desactualizada que resume bem a natureza do exercício.

A certa altura, Ben é descrito carinhosamente como um "idiota lindo", que é basicamente o que é necessário para tornar plausível algo como "Anyone But You", e como Bea lhe diz mais tarde, "Estamos todos no sétimo ano quando se trata destas coisas" - uma das poucas frases memoráveis do filme.

Por outro lado, os idiotas bonitos também precisam de amor. Só temos de acreditar que eles precisam de uma pequena ajuda para o encontrar.

"Anyone But You" estreia a 22 de dezembro nos cinemas dos EUA. A classificação é R.

