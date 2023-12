Surgem novas imagens dos Beatles a atuar no Cavern Club, em Liverpool

As imagens foram publicadas para assinalar o 60º aniversário do lançamento, em outubro de 1962, de "Love Me Do", o primeiro single da banda na editora Parlophone, de acordo com um comunicado da Tracks, um negociante de recordações musicais sediado no Reino Unido.

Paul Wane, diretor-geral da Tracks, disse à CNN que as fotografias foram tiradas por um fã que seguia a banda no início dos anos 60 e que tinha uma máquina fotográfica, o que era invulgar na época.

"Poucas pessoas tinham câmaras nessa altura", disse Wane à CNN na segunda-feira. "É por isso que há tão poucas fotos dos Beatles no Cavern. São muito, muito, muito poucas".

Wane disse que o fotógrafo ainda está vivo e vive nos subúrbios de Liverpool, mas não quer que o seu nome seja do domínio público.

"Ele seguiu os Beatles nalguns dos primeiros concertos", disse Wane. "Ele falava com eles."

Embora o fotógrafo tenha perdido os negativos das fotografias, Tracks tem a folha de contacto original do rolo de filme, acrescentou.

"É ótimo que estas fotografias tenham vindo à luz", disse Wane. "Fiquei muito contente."

A Tracks trabalha com o historiador dos Beatles Mark Lewisohn, que disse que as fotografias foram tiradas durante um espetáculo à hora de almoço ou à noite em julho de 1961, logo após a banda ter regressado de uma longa temporada de concertos em Hamburgo, na Alemanha.

"Esta maratona tornou-os tão esguios que é como se as suas cabeças e corpos fossem estranhos, um aspeto enfatizado pelas roupas invulgares - calças de cabedal e tops de algodão", afirmou Lewisohn na declaração. "Nenhuma outra fotografia os mostra vestidos desta forma".

"Três meses depois, John e Paul foram a Paris e regressaram com o que ficou conhecido como 'o corte de cabelo dos Beatles'. Dias depois, Brian Epstein viu os Beatles no Cavern, ofereceu-se para ser o seu manager e colocou-os no caminho que mudou o nosso mundo".

O legado dos Beatles - que se formaram em Liverpool em 1960 e se separaram em 1970 - ultrapassou em muito os 10 anos em que foram uma das bandas de rock mais influentes do mundo.

Os "Fab Four", como ficaram conhecidos, ganharam 20 singles número 1 da Billboard ao longo da sua carreira.

Tomaram de assalto a indústria da música, com discos que desafiaram géneros, capas de álbuns que definiram épocas e a Beatlemania - o termo cunhado para descrever o entusiasmo fanático em torno da banda.

Fonte: edition.cnn.com