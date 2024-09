'Superman' destaca aspectos 'universais' de 'amor e dor' na narrativa da vida de Christopher Reeve.

O novo documentário lançado, "Super/Man: A Crônica de Christopher Reeve", retrata meticulosamente a vida e a carreira de Reeve, resultando em uma representação comovente, emocionante e surpreendentemente humana do icônico ator, ativista, cônjuge e pai.

Os diretores Ian Bonhôte e Peter Ettedgui, responsáveis pelo documentário "Rising Phoenix" da Netflix em 2020 e "McQueen" em 2018, tiraram insights significativos deste projeto, como uma nova compreensão sobre luto e perda.

"O luto não desaparece, você vive com ele", compartilhou Bonhôte em uma entrevista recente à CNN. "Você simplesmente existe dentro dele, se adaptando e ajustando, assim como uma entidade orgânica se adapta a um novo ambiente."

A adaptação a novas circunstâncias é central em "Super/Man", já que o documentário mergulha sem rodeios no aftermath do acidente de Reeve, suas dúvidas sobre a sobrevivência, a rigorosa reabilitação e recuperação, e, finalmente, a descoberta de um novo propósito.

"É multifacetado, esse propósito", detalhou Ettedgui. "Ele se torna um campeão extraordinário para pessoas com lesões na medula espinhal e, eventualmente, para a comunidade mais ampla de deficientes. Simultaneamente, sua carreira não apenas recomeça, mas prospera em uma indústria que é incrivelmente hostil às deficiências."

A partir de 1997, pouco mais de dois anos após seu acidente, Reeve fez sua estreia como diretor com "In the Gloaming", uma comovente representação de uma família reunida em torno de um filho terminalmente doente que luta contra AIDS. O filme recebeu cinco indicações ao Emmy, incluindo uma para sua direção. Reeve continuou a dirigir outros projetos e atuar em papéis principais, coadjuvantes e participações especiais.

Trabalhando com a American Paralysis Association, a organização se transformou na Fundação Christopher Reeve. O documentário traça a transformação de Reeve de um indivíduo inicialmente relutante em se identificar como parte da comunidade deficiente para abraçar seu papel como um poderoso ativista, fazendo um discurso emocionante nos Prêmios Oscar de 1996.

Movido pelo impacto de Reeve nas pessoas ao seu redor e cativado por sua jornada interior, Ettedgui - um autoproclamado fã de "Superman" - falou altamente sobre a legado de Reeve.

"Eu sempre fui tocado pelo efeito que ele tinha nas pessoas que encontrava", compartilhou Ettedgui, "mas o que mais me emocionou foi a própria transformação dele."

Uma das declarações mais profundas de Chris Reeve ressoou com Ettedgui, que ficou intrigado com o desejo de Reeve de explorar os desconhecidos do corpo humano após seu acidente.

"Como é que o homem, tendo conquistado o espaço, ainda luta para entender nossos próprios corpos e as complexidades do espírito humano?", questionou, expressando o desejo de Reeve de desvendar novas maneiras de lidar com lesões na medula espinhal e reabilitação pós-acidente.

Explorando a condição humana universal, o filme mergulha na carreira inicial de Reeve como ator de teatro, estudando na Juilliard ao lado do amigo próximo Robin Williams e, eventualmente, atuando off-Broadway com atores como Jeff Daniels e William Hurt.

"Todas as decisões que tomamos foram baseadas na condição humana", elaborou Ettedgui. " Embora poucos de nós jamais experimentaremos a fama de se tornar o Superman, todos nós conhecemos o amor, a perda e a mortalidade. Esta história ressoa profundamente com todos nós porque reflete nossas próprias emoções e experiências, embora extremas."

Com seu foco agudo na vida privada de Reeve, o filme também explora seus anos iniciais no palco de Nova York, sua amizade com Robin Williams e suas ligações com atores como Jeff Daniels e William Hurt.

"A condição humana é o que nos une a todos", concluiu Ettedgui. "Isso é o que nos motivou a abordar um projeto tão vasto quanto 'Super/Man' e abordá-lo com autenticidade, vulnerabilidade e um profundo respeito pela vida e legado de Christopher Reeve."

Em um triste giro do destino, Reeve morreu repentinamente de falha cardíaca aos 52 anos em 2004, nove anos após seu acidente. Alguns meses depois, sua esposa Dana foi diagnosticada com câncer de pulmão em estágio IV e morreu aos 44 anos em 2006. O documentário lida com a dor causada tanto no filho mais novo de Reeve, Will, então com 3 anos, quanto em seus filhos mais velhos de um relacionamento anterior.

Um dos momentos mais comoventes do filme vem dos reflexos de Will sobre a noite da morte de seu pai - escolhendo dormir até estar pronto para enfrentar a morte de seu pai. Mais tarde, ele conta a solidão que o envolveu após a morte de sua mãe. Seus irmãos Matthew e Alexandra também compartilham suas contas emocionais dos anos desafiadores de perder ambos os pais.

Inquestionavelmente, a honestidade poderosa e as emoções cruas do filme tornam as crianças Reeve seu coração pulsante, destacando o impacto duradouro do legado de seu pai.

"Não esperávamos a participação pesada das crianças", confessou Bonhôte sobre entrevistar os filhos de Reeve, que foram filmados separadamente. "Eles estavam todos completamente preparados para revelar seus pensamentos e sentimentos mais íntimos sobre a provação de seu pai e seu subsequente falecimento."

"Eu acho que a maneira como eles se apresentam na tela reflete suas verdadeiras personalidades. Eles carregam um profundo afeto pela memória de seu pai."

"Na minha opinião, considerando minha compreensão sobre luto e perda, essa família mostrou uma incrível resiliência ao superar, progredir e prosperar apesar das circunstâncias."

"Super/Man: A História de Christopher Reeve" estará nos cinemas nesta quarta-feira. É trazido para você por CNN Films, HBO Documentary Films e DC Studios, todos sob o guarda-chuva da Warner Bros. Discovery.

Este documentário não apenas oferece uma visão aprofundada da vida pós-acidente de Christopher Reeve, como também ilumina sua carreira no entretenimento. A paixão de Reeve por explorar os desconhecidos do corpo humano após seu acidente levou-o a dirigir filmes emocionantes, exibindo seu talento tanto na atuação quanto na realização cinematográfica como uma forma de entretenimento.

