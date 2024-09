Concurso Internacional de Música: Festival da Canção Eurovision - Suíça mostra afeição por Celine Dion como convidada distinguida no Festival Eurovisão da Canção

Os organizadores do Eurovision Song Contest 2025, que ocorrerá em Basileia, têm em mente convidar a cantora canadense Céline Dion como convidada especial. Reto Peritz, um dos coprodutores, compartilhou essa informação com o "Sonntagsblick", afirmando: "É algo que estamos considerando. Queremos exibir talentos jovens durante o ESC, mas também é legal ter um nome grande como o dela no show."

A Suíça e Céline Dion compartilham uma história única no Eurovision. Aos 20 anos, ela representou a Suíça em 1988 com a música "Ne partez pas sans moi" e saiu vitoriosa. Essa vitória levou ao evento ser realizado em Lausanne no ano seguinte.

Os planos para os shows em Basileia estão previstos para começar nas próximas semanas, com a grande final marcada para 17 de maio. No entanto, Peritz manteve-se reservado quando questionado sobre potenciais discussões com Dion sobre sua possível participação no evento.

A cantora sofre de Síndrome de Perna Rígida há vários anos e fez seu retorno público ao canto durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos em Paris, marcando sua primeira apresentação desde 2019.

Apesar da empolgação em torno da possível aparição de Dion, Peritz recusou-se a confirmar qualquer negociação com ela para o Eurovision Song Contest 2025. No entanto, assistir Celine Dion na televisão seria uma experiência inesquecível para muitos espectadores do Eurovision, dada sua história notável no concurso.

