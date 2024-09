Sugestões de vistas para este fim de semana:

Este fim de semana, os serviços de streaming estão oferecendo contos monstruosos, bruxas e um chefe da máfia, enquanto os cinemas estreiam reencontros de A-listers, um aviso assustador sobre o envelhecimento e um filme sobre um herói da vida real.

‘Super/Dude: A História de Christopher Reeve’

Este documentário mergulha na carreira notável e ativismo de Reeve, tanto antes quanto depois de um acidente equestre em 1995 que o deixou imobilizado. O ator falecceu em 2004 devido a falência cardíaca aos 52 anos.

O documentário apresenta as próprias palavras do ator e entrevistas íntimas com a família e amigos próximos de Reeve, como Glenn Close, Whoopi Goldberg e John Kerry. 'Super/Dude' está em cartaz em cinemas selecionados este fim de semana, e você precisará de uma determinação sobre-humana para não derramar lágrimas.

A produção da Warner Bros. foi adquirida pela CNN Films, DC Studios e HBO Documentary Films, todas subsidiárias da empresa mãe da CNN, Warner Bros. Discovery.

‘O Pinguim’

Colin Farrell assume o papel do personagem da DC Comics neste novo minissérie da HBO, um spin-off do filme de 2022 “The Batman”. O show mergulha na ascensão do Pinguim ao poder no submundo criminal sombrio de Gotham City.

O episódio 1 de “O Pinguim” já está disponível na HBO e em streaming no Max.

‘Agatha: A Despertar’

Justo a tempo para a temporada assustadora, Kathryn Hahn retorna ao papel de Agatha Harkness, a bruxa mágica da série Marvel “WandaVision”. Assista enquanto ela forma alianças em sua busca para recuperar seus poderes perdidos e desvendar os segredos do Darkhold.

Os primeiros dois episódios de “Agatha: A Despertar” estão disponíveis para streaming no Disney+.

‘Monstros: A Crônica de Lyle e Erik Menendez’

A série de antologia criminal de Ryan Murphy retorna à Netflix para sua segunda temporada. Após a sombria e assustadora “Dahmer”, este novo episódio se concentra nos assassinatos de 1989 de José e Kitty Menendez, mortos por seus filhos, Lyle e Erik.

Os irmãos, cumprindo prisão perpétua por suas condenações, afirmam que novas evidências apoiam sua alegação de legítima defesa após uma vida de abuso pelo pai.

“Monstros” está disponível para streaming agora no Netflix.

‘Lobos’

Solução de problemas rivais, interpretados por amigos na vida real (e estrelas de “Ocean's Eleven”) Brad Pitt e George Clooney, colidem quando são contratados para limpar a bagunça de um oficial de Nova York. Egos entram em conflito e o humor acontece enquanto eles precisam trabalhar juntos para completar a tarefa.

“Lobos” está em cartaz nos cinemas este fim de semana e estreia na Apple TV+ em 28 de setembro.

‘O Soro’

Demi Moore entrega uma atuação poderosa neste conto de terror corporal nada sutil, que também estrela Margaret Qualley e Dennis Quaid. É essencialmente “Death Becomes Her” para a era do Ozempic, com muito sangue de brincadeira.

O filme estreia nos cinemas nesta sexta-feira.

