Stefan Raab transforma-se numa encarnação física de Adonis.

Com apenas dois diasleftos para Stefan Raab entrar no ringue contra Regina Halmich neste sábado, a contagem regressiva está a todo vapor para o entertainer entrar em forma. Em um recente clipe promocional, a transformação de Raab parece estar nas mãos de um médico, dando a impressão de que "Dr. Lamborghini" está empunhando a faca.

A build-up para a luta de boxe de Stefan Raab contra Regina Halmich, agendada para sábado à noite na Düsseldorf PSD Bank Dome e transmitida ao vivo na RTL e RTL2 às 20h15, está a todo vapor. Em seu terceiro clipe do Instagram lançado nesta semana, na quinta-feira de manhã, Raab continua a fomentar a expectativa para o evento.

Nos dois primeiros vídeos, vimos o homem de 57 anos usando um "fat suit" sob a supervisão de Pamela Reif. A influencer de fitness levou-o a um fictício cirurgião plástico, interpretado pelo comediante Michael "Bully" Herbig, sugerindo que o treinamento sozinho não seria suficiente para esculpir a figura de Raab a tempo. A cirurgia plástica, aparentemente, era a única solução.

"Bastante desafiador, mas alcançável", explica "Bully" em seu papel de "Dr. Lamborghini", vestindo um avental cirúrgico turquesa antes de começar a trabalhar em Raab usando pinças, furadeiras, serras, lipoaspiração, compressores de ar e marretas. "O que precisa ser ajustado?" pergunta um assistente. "Tudo!" responde o médico. "E sobre o cabelo?" "Vamos atualizá-lo." "O nariz?" "Ele vai mudar." "Os dentes?" "Eles estão Receiving a makeover."

Depois da extração de alguns "dentes" e talvez uma azeitona, o cirurgião está satisfeito: "Impressionante, não é? Vou postar isso imediatamente no Instagram." Até Pamela Reif aplaudem em admiração: "Uau, isso parece incrível."

Os resultados podem ser vistos no próprio vídeo. A transformação de Raab é verdadeiramente milagrosa: ele agora é um autêntico Adônis. Essa nova figura é até mesmo comemorada na música de fundo: "Eu vi Stefan Raab - tão atraente", a voz canta suavemente.

Este é o fim dos clipes do Instagram de Raab antes do evento? Ele vai preservar o momento da verdade - sua aparência real - até o último minuto de sábado antes da luta? Ou haverá mais revelações até então? A tensão é palpável. Outra pergunta permanece: o que a sigla "NWSDWH" no boné de Raab significa, que ele exibiu pela primeira vez no final de março?

A transformação de Stefan Raab, como retratada em seus clipes do Instagram, está sendo supervisionada por "Dr. Lamborghini" interpretado por Michael "Bully" Herbig. No último clipe, Raab continua a passar por modificações extensas, com "Dr. Lamborghini" usando vários ferramentas como pinças, furadeiras e marretas.

À medida que a contagem regressiva para a luta de boxe de Raab contra Regina Halmich se aproxima, os fãs e espectadores estão ansiosamente aguardando a revelação de sua transformação física final, curiosos sobre o significado por trás da sigla "NWSDWH" em seu boné.

