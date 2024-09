Stefan Raab se deleita com a sua estreia bem sucedida na RTL

"Vitória em um milhão não está nas cartas aqui com Stefan Raab" é o mantra para o novo show de Stefan Raab no RTL+. Tanto Stefan quanto a plataforma de streaming parecem estar aproveitando suas vitórias após a estreia. O formato do show está provando ser um triunfo inquestionável.

O retorno de Stefan Raab deu ao RTL+ a estreia mais bem-sucedida de todos os tempos. Embora o RTL ainda não tenha lançado os números exatos, as indicações iniciais sugerem que o show é um sucesso retumbante.

"73% das assinaturas foram vendidas para novos clientes, com as assinaturas restantes sendo de clientes que voltaram para o RTL+ por causa de Raab", declarou o RTL. "Raab também está fazendo ondas nas redes sociais: mais de 465 milhões de engajamentos no Instagram, TikTok, Facebook, YouTube e muito mais desde o evento de boxe de sábado", comemorou o canal.

Os números exatos de quantas pessoas assistiram ao show de Raab no RTL+ estarão disponíveis em 14 dias, de acordo com a AGF Videoforschung, que realiza a avaliação. A medição adiada leva em conta o fato de que, diferente da TV linear, a streaming não tem horários fixos de exibição e os programas são frequentemente assistidos por um período mais longo.

"É como se ele nunca tivesse partido e sempre fez parte da família RTL", disse Inga Leschek, chefe de programação do RTL, sobre a estreia de Raab no RTL+ com seu novo show. "Exatamente o que eu esperava: Raab está de volta e quebrando todos os recordes na maior plataforma de streaming nacional da Alemanha, RTL+. Raab provou mais uma vez ontem que é um artista extraordinário."

Desempenhos picos no combate de boxe

O RTL+ atualmente tem aproximadamente 5,6 milhões de assinantes pagantes. Raab e o RTL concordaram em trabalhar juntos pelos próximos cinco anos. Durante esse período, vários novos formatos serão desenvolvidos com Raab, alguns dos quais também serão exibidos no programa de TV regular do RTL. "Compartilhamos não apenas a paixão de Raab pela vitória, mas também sua compreensão intransigente da boa entretenimento, que a Alemanha estava faltando, e esperamos pelo menos mais cinco anos de sucessos recordistas para o RTL Alemanha!", explicou Leschek.

Inclusive, até mesmo o combate de boxe de Raab contra Regina Halmich no sábado passado entregou desempenhos picos. Quase oito milhões de espectadores assistiram Raab, de 57 anos, levar uma surra da ex-campeã mundial. A quota de mercado para o RTL foi de mais de 40% (14-59 anos) ou até mesmo próxima de 53% (14-49 anos) nos grupos-alvo relevantes para publicidade. Com a música "Pa auf's Maul", Raab imediatamente subiu para o topo das paradas.

Após a estreia bem-sucedida de "Vitória em um milhão não está nas cartas aqui com Stefan Raab", o show voltará ao RTL+ em breve. O segundo episódio será carregado na próxima quarta-feira, 25 de setembro, às 20h10. Então, Raab enfrentará novamente o candidato Søren, que impressionou tanto no primeiro episódio que ainda tem chances de ganhar €1 milhão.

