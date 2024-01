Sophia Grace, a estrela de "Ellen", é agora mãe

A influenciadora britânica, agora com 19 anos, anunciou recentemente na sua conta verificada do Instagram que é mãe de um filho.

Ela postou uma foto, mostrando-a segurando a pequena mão de um recém-nascido e uma legenda dizendo: "26.02.23".

Sophia Grace e a sua prima Rosie ficaram famosas em 2011, quando a sua atuação do êxito de Nicki Minaj "Super Bass" se tornou viral.

Isso levou a uma aparição no talk show diurno de Ellen DeGeneres, onde conheceram Minaj e se tornaram correspondentes do tapete vermelho para vários programas de prémios.

DeGeneres comentou no post do Instagram com a notícia do nascimento: "Bem-vinda ao mundo, Nicki Minaj, a 3ª!".

Sophia Grace anunciou que ia ter um menino em novembro no seu canal do YouTube e revelou a sua gravidez no mês anterior.

Ela explicou durante um vídeo no YouTube que iria procurar privacidade para o seu recém-nascido.

"Não quero mostrar o rosto do meu bebé quando ele nascer até me sentir preparada para o fazer", disse. "Talvez daqui a uns meses, depois de ele nascer, eu me sinta preparada".

Fonte: edition.cnn.com