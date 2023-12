Solstício de inverno: O dia mais curto e a noite mais longa do ano

O solstício de inverno, o dia mais curto do ano e o primeiro dia oficial do inverno, é na quinta-feira, 21 de dezembro deste ano (bem, pelo menos para a grande maioria das Américas). A forma como os solstícios - juntamente com os equinócios da primavera e do outono - funcionam tem fascinado as pessoas há milhares de anos.

É um dia em que a ciência se mistura com tradições antigas em todo o mundo.

Os solstícios e os hemisférios da Terra

O solstício de inverno marca o dia mais curto do ano e a noite mais longa no Hemisfério Norte, quando o Sol aparece na sua posição mais a sul, diretamente acima do Trópico de Capricórnio.

A situação é inversa no Hemisfério Sul, onde vive apenas cerca de 10% da população mundial.

Aí, o solstício de dezembro marca o dia mais longo do ano - e o início do verão - em locais como a Argentina, Madagáscar, Nova Zelândia e África do Sul.

Quando ocorre exatamente o solstício de inverno?

O solstício ocorre geralmente - mas nem sempre - a 21 de dezembro. A data em que ocorre o solstício pode avançar ou recuar um dia, porque o ano solar (o tempo que o Sol demora a reaparecer no mesmo local, visto da Terra) não coincide exatamente com o nosso ano civil.

Se quiser ser super-preciso nas suas observações, a hora exacta do solstício de inverno de 2023 em todo o mundo será às 3:27 do Tempo Universal Coordenado (UTC) de quinta-feira, de acordo com o Earthsky.org e o Farmers' Almanac.

Devido às diferenças de fuso horário, a Europa, África e Ásia marcarão tecnicamente o seu solstício de inverno na sexta-feira, 22 de dezembro. Abaixo estão alguns exemplos de quando serão as 3:27 UTC para várias horas locais no Hemisfério Norte:

- Tóquio, Japão: 12h27 de sexta-feira- Banguecoque, Tailândia: 10h27 de sexta-feira- Calcutá, Índia: 8:57 Sexta-feira- Istambul, Turquia: 6:27 Sexta-feira- Helsínquia, Finlândia: 5:27 Sexta-feira- Milão, Itália: 4:27 Sexta-feira- Halifax, Nova Escócia: 11:27 Quinta-feira- Baltimore, Maryland: 10:27 Quinta-feira- Cidade do México: 9:27 Quinta-feira- São Francisco, Califórnia: 7:27 Quinta-feira- Honolulu, Havai: 5:27 p.m. Quinta-feira

Para verificar a hora onde vive, o sítio Web EarthSky tem uma tabela de conversão útil ou introduza a sua cidade aqui na caixa "Hora convertida".

Que locais sentem mais os efeitos?

A luz do dia diminui drasticamente quanto mais próximo estivermos do Pólo Norte no solstício de inverno.

As pessoas na agradável Singapura, apenas 137 quilómetros ou 85 milhas a norte do equador, quase não notam a diferença, com apenas menos nove minutos de luz do dia do que durante o solstício de verão. Em Singapura, o dia tem praticamente 12 horas, com mais ou menos alguns minutos, durante todo o ano.

Muito mais elevada em latitude, Paris ainda regista umas respeitáveis oito horas e 14 minutos de luz do dia para desfrutar de um passeio fresco ao longo do Sena.

A diferença é mais acentuada na gelada Oslo, na Noruega, onde o sol nasce às 9h17 e se põe às 15h11, resultando em menos de seis horas de luz do dia anémica. Alguém quer uma lâmpada solar?

Os residentes de Nome, no Alasca, ficarão ainda mais privados de luz solar, com apenas três horas e 54 minutos de luz do dia muito fraca. Mas isso é muito generoso quando comparado com Prudhoe Bay, no Alasca. Esta situa-se no interior do Círculo Polar Ártico e não verá um único raio de sol.

O que é que causa o solstício de inverno?

Como a Terra está inclinada no seu eixo de rotação, temos estações que mudam. À medida que o planeta se move à volta do Sol, cada hemisfério experimenta o inverno quando está inclinado para longe do Sol e o verão quando está inclinado para o Sol.

Os cientistas não sabem muito bem como isto aconteceu, mas pensam que há milhares de milhões de anos, quando o sistema solar estava a tomar forma, a Terra foi sujeita a colisões violentas que provocaram a inclinação do eixo.

Tradições do solstício de inverno

Não é de estranhar que muitas culturas e religiões celebrem um feriado - seja ele o Natal, o Hanukkah, o Kwanzaa ou festivais pagãos - que coincida com o regresso dos dias mais longos.

Os povos antigos, cuja sobrevivência dependia de um conhecimento preciso dos ciclos sazonais, assinalavam este primeiro dia de inverno com cerimónias e celebrações elaboradas. Espiritualmente, estas celebrações simbolizam a oportunidade de renovação.

"O Natal tem muitos dos seus costumes e provavelmente a sua data no calendário dos festivais romanos pagãos de Saturnalia e Kalends", disse Maria Kennedy, professora assistente do Departamento de Estudos Americanos da Universidade de Rutgers, por correio eletrónico, à CNN Travel.

A Saturnália começava a 17 de dezembro e o Kalends a 1 de janeiro, disse Kennedy, que é especialista em estudos sobre o Natal.

Citando pesquisas académicas, Kennedy disse que os primeiros fundadores da igreja cristã condenaram as práticas destes feriados, mas a sua popularidade perdurou. A observância cristã do Natal acabou por se alinhar com a mesma altura do calendário, apesar de não haver uma data específica definida nos Evangelhos para o nascimento de Jesus.

Eis mais sobre alguns desses costumes antigos:

Alban Arthan

Na língua galesa, "Alban Arthan" significa "Luz do inverno", de acordo com o Farmers' Almanac. É capaz de ser o festival sazonal mais antigo da humanidade. Parte das tradições druídicas, o solstício de inverno é considerado uma altura de morte e renascimento.

Newgrange, um monumento pré-histórico construído na Irlanda por volta de 3200 a.C., está associado ao festival Alban Arthan.

Saturnais

Na Roma Antiga, a Saturnália durava sete dias. Honrava Saturno, o deus romano da agricultura.

O povo desfrutava de festividades carnavalescas semelhantes às modernas celebrações do Carnaval e até adiava a guerra. Os escravos recebiam liberdades temporárias e as restrições morais eram atenuadas. As Saturnais continuaram durante os séculos III e IV d.C.

Dongzhi

Não foram só os antigos europeus que assinalaram esta ocasião anual. O Festival do Solstício de inverno de Dongzhi tem as suas raízes na antiga cultura chinesa. O nome traduz-se aproximadamente como "extremo do inverno".

Pensavam que este era o ápice do yin (da teoria da medicina chinesa). O yin representa a escuridão, o frio e a quietude, ou seja, o dia mais longo do inverno.

Dongzhi marca o regresso do yang - e a lenta ascensão da luz e do calor. Nalgumas culturas do Leste Asiático, costuma-se comer bolinhos de massa para celebrar a data.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com