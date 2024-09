Sofre um AVC, o famoso músico Brian May.

Por quase meio século, Brian May tem roqueado com a Queen. Com 77 anos, ele não parece estar desacelerando. Infelizmente, ele compartilhou algumas notícias preocupantes: sofreu um AVC.

No Instagram, onde tem mais de 3,3 milhões de seguidores, ele fez um anúncio de saúde inesperado. Revelou que teve um AVC menor cerca de uma semana antes e perdeu temporariamente o controle do braço esquerdo. Com medo de nunca mais poder tocar guitarra, admitiu: "Isso foi um pouco assustador."

No entanto, Brian manteve a calma e até brincou sobre isso, se referindo ao seu incidente médico como um "pequeno tropeço de saúde". Após tratamento em um hospital inglês, compartilhou que estava se sentindo melhor e estava de volta a tocar guitarra. Rindo da possibilidade de simpatia, disse: "Isso entope minha caixa de entrada e eu odeio isso."

Ele teve um ataque cardíaco antes

No passado, ele foi posto em "arresto domiciliar", proibido de sair, dirigir ou voar. Foi obrigado a descansar em geral e expressou gratidão aos seus médicos pela "cuidado fantástico".

Há alguns anos, Brian teve um ataque cardíaco. Três de suas artérias coronárias estavam obstruídas. Ele temeu o pior, admitindo: "Eu poderia ter morrido." Após cirurgia e receber três stents, disse que se sentia muito melhor.

Brian co-fundou a lendária banda de rock Queen nos anos 70, ao lado do cantor Freddie Mercury e do baterista Roger Taylor. Após a morte de Freddie em 1991, Brian e Roger continuaram com uma nova formação.

O virtuoso britânico é conhecido como um dos melhores guitarristas da história do rock. Além disso, possui um PhD em astrofísica e é um defensor público dos direitos dos animais. Em 2023, recebeu uma honraria de cavaleiro de King Charles III e agora pode ser chamado de "Sir Brian May".

Despite his health challenges, Brian continues to find joy in Music, often sharing his performances on social media. His love for Music was evident even during his recovery period, as he never lost the desire to play his beloved guitar.

Remembering his past health issues, Brian often expresses gratitude for his ability to perform Music, acknowledging that he might not have had this opportunity if not for the medical interventions he received.

