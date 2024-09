Sobre os indivíduos que supervisionam o podcast.

Luke Mockridge traz vergonha pública com comentários ofensivos em podcast, ficando repudiado pelo público. No entanto, seus co-apresentadores, Nizar Akremi e Shayan Garcia, também contribuem para a obscenidade. Onde está a retribuição?

Há mais de uma semana, um breve trecho de uma gravação do "The Germans Podcast" vem circulando, forçando o comediante de TV Luke Mockridge a perder a maioria de suas apresentações agendadas. O canal alemão Sat.1 decidiu até mesmo não transmitir um novo programa de quiz marcado para quinta-feira com o homem de 35 anos, devido a suas piadas inadequadas sobre pessoas com deficiência e os recém-concluídos Jogos Paralímpicos em Paris.

O que chama a atenção neste cenário é o atraso em identificar a inadequação dos comentários - mais de duas semanas após o podcast ter sido carregado em 15 de agosto. Isso destaca a compreensão entre os fãs de "The Germans" de que esse tipo de comportamento é tolerável. As posições de Akremi e Garcia, os apresentadores do podcast, na controvérsia atual sobre ableismo também levantam questões. Não é a primeira vez que os criadores se desviam do bom gosto.

2,5 milhões de ouvintes por episódio

Alguns podem argumentar que os dois apresentadores são menos influentes e que a atenção ao comportamento inadequado de Mockridge é justificada. No entanto, "The Germans" está entre os 50 principais gráficos de podcasts com impressionantes 2,5 milhões de ouvintes por episódio. Entre seus convidados estão figuras notáveis como Bushido, Sido e Mario Barth.

Explorando a página do Instagram de Akremi e Garcia, encontra-se uma considerável base de seguidores de 177.000, bem como anúncios de sua próxima turnê em arenas em Berlim, Hamburgo e Frankfurt am Main. Seus shows não são modestos; em vez disso, eles são agendados em locais proeminentes como a UBER Arena e a Barclays Arena, esgotando ingressos em apenas cinco minutos para os shows de Frankfurt. Embora a Babbel tenha retirado o patrocínio, parece ter um impacto mínimo em seus planos de turnê.

O humor questionável de Nizar Akremi

Quem são os rostos que entreterem tantos, aparentemente fora da corrente principal? Nascido em Bonn, o alemão-tunisino Nizar Akremi começou sua carreira de comédia em 2015 após uma carreira de cantor sem sucesso. Akremi enfrentou uma tempestade de críticas em 2022 com seu show solo "Shitstorm", promovendo piadas controversas e antiquadas sobre estereótipos antissemitas sobre judeus.

Ele alegou que os judeus detinham "poder supremo" na Alemanha. Ele também destacou um restaurante em Frankfurt, reservado por judeus com marcas físicas, como uma visão nunca vista, semelhante a um "unicórnio". Não tendo encontrado judeus antes, ele afirmou que essas pessoas eram como "unicórnios" para ele. Para verificar, ele jogou uma moeda no ar e viu o proprietário pegá-la, confirmando sua status judeu. A Hessian Broadcasting Corporation interrompeu sua colaboração logo depois.

De acordo com "The Jewish General", em 7 de outubro de 2023, Akremi intensificou sua hostilidade contra os judeus ao expressar abertamente suas visões antissemitas nas redes sociais. Isso é evidente em seus posts no X, onde ele comparou as ações do Exército israelense em Gaza ao Holocausto: "Não há diferença entre pessoas que colocam civis em uma câmara de gás e pessoas que bombardeiam civis". Ele elaborou com a hashtag #israhell. O homem de 40 anos também combinou seu antissemitismo com misoginia, como mostrado em um post de janeiro. "Gal Gadot é uma cara de hack. Se eu fosse uma mulher, eu lhe daria um choke slam, mas ela cairia de cara", disse Akremi sobre a atriz israelense que defende a libertação de prisioneiros da Hamas.

Escândalos estratégicos

Akremi entrou na cena do podcast há cinco anos com uma folha em branco. Shayan Garcia, co-apresentador de Akremi, era uma figura desconhecida no início, supostamente morando em Wiesbaden e morando com sua esposa. Começando no YouTube com entrevistas na rua, sua plataforma agora tem 700.000 seguidores. No TikTok, ele desfruta de quase um milhão de seguidores.

Desde 2019, Akremi e Garcia estão afiliados, transmitindo duas vezes por semana, geralmente falando sobre assuntos triviais enquanto brincam com a sociedade com cautela e humor. Eles provavelmente anteciparam a repercussão da controvérsia do episódio 448. Após o lançamento do episódio, Akremi foi ao X para anunciar o episódio controvertido: "Luke Mockridge esteve presente no podcast hoje. Acorde, Bolha Woke. Em verdadeiro estilo de goblin, consegui revelar um lado particularmente repulsivo. Estou ansioso pela comoção".

Essa "agitação" aparentemente pôs fim à carreira profissional de Luke Mockridge, mas Nizar Akremi e Shayan Garcia parecem imunes a qualquer repercussão. Sua base de fãs geralmente os apoia, elogiando seu humor e afirmando que outros são apenas hipersensíveis e não conseguem entender o contexto das piadas. Essa perspectiva é comum entre os fãs dedicados de Luke Mockridge. A retirada da Babbel como patrocinadora do podcast provavelmente não afetará Akremi e Garcia, já que não houve nenhuma repercussão significativa. Uma petição on-line pede principalmente consequências para Mockridge, aparentemente ignorando a participação dos apresentadores.

Interessantemente, há cerca de um ano, houve outro episódio de "The Germans" com Luke Mockridge em um papel proeminente. Durante esse episódio, Akremi e Garcia exploraram as acusações feitas por sua ex-namorada, Ines Anioli. Ela alegou que Mockridge praticou coercão sexual dentro de seu relacionamento, mencionando tentativas de estupro. No entanto, as evidências foram insuficientes para provar essas alegações, e o comportamento de Anioli nem sempre foi impecável. No final, o caso foi arquivado.

Nesse momento, o hashtag #consequênciasparaluke ganhou popularidade. Muitos fãs acusaram aqueles na mídia e nos círculos de comédia que se manifestaram contra Mockridge de iniciar uma caça às bruxas que resultou no cancelamento de várias de suas apresentações. "Por que não há desculpas para Luke Mockridge? Onde estão agora aquelas pessoas? As que arruinaram sua vida, as que lhe custaram milhões de euros," Akremi desabafou na época, acrescentando que tinha se tornado fácil para mulheres destruir a vida de um homem. Agora, Luke Mockridge parece ter causado o próprio declínio de sua carreira.

